The Handmaid’s Tale : pourquoi la saison 4 se fait attendre

Si on se base sur les saisons précédentes, la série Handmaid’s Tale, diffusée sur Hulu (et OCS en France) ne devrait plus trop tarder à débarquer sur nos écrans. Ce serait même le moment où on a le droit des teasers, des bandes-annonces, des images qui fuitent. Mais, le lancement a été retardé, déployé à la fin de l’année 2020. Alors pourquoi faut-il attendre avant de retrouver la suite des aventures d’Elisabeth Moss dans le royaume de Gilead ?

The Handmaid’s Tale, et les agendas

C’est donc l’actrice principale qui s’est exprimée dans une interview au site américain Digital Spy. Face aux attentes des fans qui veulent en savoir plus sur l’histoire, elle a dévoilé quelle était la raison du retard. Au programme, des agendes occupés, mais aussi une nouvelle saison particulièrement ambitieuse.

Une partie de la raison pour laquelle le tournage a pris un peu plus de temps, en plus de nos agendas respectifs, c’est que nous faisons une saison plus ambitieuse cette année. Nous étendons vraiment les limites de nos capacités, en termes de production, et nous nous déplaçons beaucoup. Nous ne sommes pas vraiment assis dans un studio entre quatre murs, donc c’est vraiment une plus grande saison et cela prend un peu plus de temps. Je suis à Toronto depuis la mi-janvier pour la filmer.

Pour rappel, son dernier film, Invisible Man est actuellement dans les salles obscures. Il y a quelques mois, Hulu a aussi fait l’acquisition des droits pour la suite de la série. En effet, Margaret Atwood, l’auteur du roman éponyme a déjà publié un livre (Les Testaments en français) qui constitue la suite de la saga et se déroule 15 ans dans le futur. De quoi nous faire vivre dans l’univers dystopique de Gilead pendant quelques années encore.