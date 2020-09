The Mandalorian : une saison 4 déjà annoncée pour la série Disney+ ?

Quand on aime, on ne compte pas dit l’adage. Mais à ce point-là ? Disney+ pourrait bien être en train de repousser de nouvelles limites, tout en variant de façon très étonnante les formats. D’un côté, des contenus courts comme la mini-série sur Obi-Wan Kenobi, celle qui semble prévue sur Rogue One et bien d’autres. De l’autre, ce succès intergalactique du programme The Mandalorian, dont la saga semble destinée à durer très longtemps.

The Mandalorian, rendez-vous dans une galaxie très lointaine ?

Pour rappel, on a déjà pu découvrir une saison de cette série avec Pedro Pascal et le « baby Yoda ». La seconde devrait être diffusée dans quelques semaines puisqu’elle est annoncée pour le 30 octobre sur la plateforme de streaming. Par ailleurs, on a appris il y quelques mois que Jon Favreau, le créateur du programme s’était déjà lancé à l’attaque de la troisième saison. Si les prochains épisodes devraient notamment permettre de retrouver Gina Carano et Carl Weathers au côté du chasseur de primes, on sait aussi que Giancarlo Esposito, sera le grand méchant, Moff Gideon.

Or, interrogé par le site américain People, il a révélé qu’une quatrième saison serait déjà peu ou prou dans les cartons.

Nous sommes dans un univers immense et qui propose tant de choses à explorer. Je pense aussi que la série commence à vraiment poser les bases de cette profondeur et de cette étendue dans les saisons 3 et 4, où vous allez vraiment commencer à obtenir des réponses.

Il évoque aussi le « pouvoir de l’Enfant », dont on devrait enfin savoir le nom, mais aussi les origines du fameux sabre laser que possède Moff Gideon. Si Disney n’a pas encore confirmé cette annonce, vu le gros potentiel commercial de la série, il ne s’agirait pas vraiment d’une surprise. Il faut continuer à profiter de l’univers Star Wars…