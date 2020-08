The Mask : une trilogie serait dans les cartons chez Warner Bros

L’idée avait déjà été évoquée il y a quelques mois. Une rumeur insistante du côté d’Hollywood associait le nom de Jim Carrey avec un retour du personnage The Mask. Depuis, le sujet reste pour le moins discret. Jim Carrey, qui n’est en général pas fan des suites, avait mis ses conditions s’il devait signer pour une suite.

Je pense, à titre personnel, que ça dépendrait d’un réalisateur. Ça dépend d’un réalisateur. Je ne veux pas le faire juste pour le faire. Mais je le ferais seulement si c’était un réalisateur visionnaire et fou. Dans ce cas oui.

Il semblerait que le sujet avance, même si l’information de We Got This Covered est comme toujours à prendre avec des pincettes.

The Mask, deux films de plus ?

Si le film originel de 1994 s’était révélé être un incroyable succès au box-office, il avait aussi contribué à lancer la carrière de Jim Carrey. Une suite (le fils du Mask) avait été diffusée en 2005, mais du genre que l’on préfère oublier avec le recul.

Mais Warner n’aurait pas complètement lâché l’affaire donc et l’ambition serait de faire deux films supplémentaires, pour réaliser une trilogie en prenant en compte le film de 1994. Jim Carrey serait partant pour apparaître dans les deux films.

S’il a longtemps été opposé à l’idée de faire des suites, les dernières années ont vu une évolution sensible de son attitude sur ce sujet. Il a en effet fait Dumb and Dumber (1 et 2) et il s’est aussi montré ouvert à reprendre son rôle du Dr Robotnik dans une suite au film Sonic. On peut donc imaginer qu’un réalisateur qui lui convient a aussi été approché pour réaliser un ou deux des nouveaux films The Mask. Sony espère aussi pouvoir convaincre Cameron Diaz de revenir.