The Protector sur Netflix : on regarde ou on zappe la saison 4 ?

Attention, l’article suivant contient des spoilers sur la saison 4 de la série The Protector qui a été mise en ligne sur Netflix il y a quelques jours. Si vous n’êtes pas à jour, regardez la bande-annonce ci-dessous !

Le 9 juillet, on a pu découvrir les sept derniers épisodes de la saison 4 de la série The Protector sur Netflix. Elle arrive très vite après la 3e. Les deux avaient été commandées en même temps et elles s’enchaînent très clairement. Si on avait tiré un bilan très positif des précédentes aventures d’Hakan, que penser de la suite ?

The Protector, une fin en apothéose

L’histoire de la série The Protector, nous plongeait jusque-là dans la ville moderne d’Istanbul, nous offrant régulièrement des plans somptueux visuellement. Mais cette saison 4 innove. On alterne désormais entre le présent et le passé. Entre Hakan le Protecteur actuel et Harun, le premier de la lignée. Au fil des trois précédentes saisons, The Protector a réussi à allier une esthétique, un scénario plutôt original et surtout un casting certes centré sur quelques réguliers mais régulièrement agrémenté de nouvelles touches qui tombent souvent justes.

La dernière saison de The Protector réussit à conclure en beauté la série, quelque chose qui fait régulièrement défaut à Netflix. Le personnage principal, incarné par Çağatay Ulusoy qui décrochait avec la série son premier rôle majeur a accompli un incroyable cheminement au fil des épisodes. Mieux encore, en découvrant le dénouement très réussi, on réalise aussi que tous les indices, toutes les informations essentielles étaient là depuis le début, ajoutées par petites touches. Mieux encore, les aller-retour temporels, qui peuvent sembler déroutants dans certaines séries quand ils se multiplient, sont là parfaitement exécutés. D’un bout à l’autre de la ligne du temps, on sait où l’on va et on se laisse transporter (à nouveau) dans les décors de la merveilleuse Istanbul. On regretterait presque qu’il faille dire adieu à la série.