The Sleepover sur Netflix : on regarde ou on zappe ?

Attention, l’article suivant contient des spoilers sur le film The Sleepover (La Nuit où on a sauvé Maman en VF), le film récemment mis en ligne sur Netflix. On fait les présentations.

L’auteur de ces lignes fait partie d’une génération de nostalgiques, un peu old school, qui a adoré découvrir au tournant des années 90, le film « Ninja Kids ». Des enfants qui apprennent les arts martiaux face à une tentative d’enlèvement. Loin d’être le film de la décennie ou même de l’année, mais une expérience divertissante. The Sleepover se présente un peu sous les mêmes auspices. Des enfants qui découvrent du jour au lendemain que leur mère est une ancienne voleuse de haut vol et vont mettre la main sur tout son attirail pour la sauver, elle et leur père un peu empoté. Mais le résultat est-il aussi divertissant ?

The Sleepover, plongée dans l’absurde

Soyons honnêtes, le résultat n’a pas correspondu complètement à nos attentes. Si le film est drôle et révèle à intervalles réguliers des séquences particulièrement divertissantes, on tombe facilement dans des clichés caricaturaux. La mère de famille jouée par Malin Akerman est très cliché et Joe Manganiello qui incarne son ancien fiancé / partenaire de crime, est transparent au possible.

Du côté des enfants, le niveau est en revanche un peu relevé. Le jeune Maxwell Simkins se révèle être la véritable étincelle du film, même si l’alchimie avec le reste des autres enfants devenus super-héros d’un soir, ne saute pas forcément aux yeux. Au final si le film avait un certain potentiel, on en ressort quelque peu frustré. On aurait aimé en voir plus, découvrir le groupe en action, utilisant un peu plus les gadgets de maman. Mais, l’ensemble offre tout de même de bonnes séquences qui en font un très bon film pour passer la soirée tant que vous n’êtes pas trop exigeants.

Et si vous cherchez quelque chose d’un peu plus sérieux, on vous invite à jeter un œil du côté de Biohackers (aussi sur Netflix) ou de Lovecraft Country (sur HBO aux Etats-Unis et OCS en France).