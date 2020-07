The Walking Dead : la série pourrait aller plus loin que les comics

Le 31 octobre 2010. Cela fait bientôt 10 ans que la saga The Walking Dead a commencé sur petit écran, diffusée par AMC aux Etats-Unis et OCS en France. Dix saisons plus tard, avec des hauts et des bas, la série est toujours là, presque aussi séduisante qu’à ses débuts. Un premier spin-off particulièrement réussi a vu le jour (Fear the Walking Dead) et un autre est au programme. Un film centré sur le personnage de Rick Grimes est aussi au programme. Surtout, au fil du temps, la série a surtout pris des libertés, avec l’oeuvre originale de Robert Kirkman. Un choix narratif qui pourrait avoir de plus larges conséquences.

The Walking Dead, une histoire sans fin ?

Récemment encore, des rumeurs circulaient quant à une fin annoncée de la série d’ici à 2 saisons. Mais rien n’est encore acté et pour cause. Il s’agit tout de même du navire amiral d’une franchise qui continue de se développer. Tirer un trait dessus représente donc un vrai pari pour AMC et Frank Darabont le producteur.

Mais, une question se pose. Que deviendra l’histoire quand le matériau fourni par les comcis sera épuisé ? Robert Kirkman a mis fin à sa saga l’an dernier, avec le 193e épisode, qui se déroulait 25 ans après la mort de Rick Grimes. On y apprend ce que sont devenus plusieurs personnages au cours des années précédentes, qui font l’objet d’une gigantesque ellipse.

Or, selon Robert Kirkman, c’est cette histoire, qu’il n’a pas raconté lui-même qui pourrait être la base des prochaines saisons. C’est ce qu’il a expliqué dans un Q&A de Hey Fandom, relayé par le site ComicBook. Il explique que si le comics passe rapidement sur certains détails, il a une idée plus précise du déroulé. Donc, si la série télévisée doit un jour arrivée à ce point, il reconnaît être « excité à l’idée d’en dire un peu plus sur le vieux Eugène ou la juge Michonne ». A noter qu’il faudra toutefois composer avec les différences fortes qui existent aussi dans le scénario…