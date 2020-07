The Walking Dead : la très grosse surprise attendue pour le dernier épisode de la saison 10

L’avenir de la série The Walking Dead soulève beaucoup d’interrogations, notamment en raison de l’impact de la crise sanitaire. Si cela pourrait avoir un impact positif sur la saga au cinéma, la saison 10 n’a toujours pas eu le droit à son épisode final. Or, de multiples promesses ont déjà été faites dans ce registres. Alors que la saison 11 ne sera pas diffusée à l’automne comme c’était prévu auparavant, on pourra à la place découvrir le premier épisode de The Walking Dead : World Beyond ou encore Fear The Walking Dead (la 6e saison), qui seront à découvrir à ce moment-là. Mais, avant d’en arriver là, c’est biens sûr le final que l’on attend avec impatience.

The Walking Dead, morts et révélations

Une bande-annonce qui a déjà été dévoilée laisse a entendre que Maggie devrait faire son retour à l’écran. On sait déjà qu’elle sera au centre de la saison 11. Mais elle ne sera pas seule. On devrait, comme dans les comics, parler longuement de la communauté du Commonwealth. Stéphanie, la correspondante d’Eugène, en fait d’ailleurs partie. Or, la showrunneuse Angela Kang pourrait bien avoir confirmé qu’on les découvrirait dans le dernier épisode de la saison 10. Voici ce qu’elle dit en parlant du groupe du Commonwealth.

Nous allons arriver à un point assez cool pour eux dans le voyage. Tout le monde sera impliqué. On a déjà vu le retour de Maggie, Neggan a aussi un rôle important à jouer.

Six nouveaux épisodes de la saison 10 seront tournés et diffusés en fin d’année prochaine. Une bonne manière de faire patienter avant la saison 11 qui n’arrivera pas avant un bon moment…

Un autre sujet reste aussi en suspens, la pérennité de la série. Alors que les comics ont pris fin, l’histoire pourra-t-elle aller plus loin sur le petit écran ? C’est possible si on en croit les déclarations de Robert Kirkman, le créateur de The Walking Dead.