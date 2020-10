The Walking Dead : l’univers de zombies a encore les dents longues

On a enfin pu découvrir il y a quelques jours le dernier épisode de la saison 10 dont la diffusion avait été repoussée en raison de la pandémie de coronavirus. Dans le même temps, c’est aussi le nouveau spin-off, The Walking Dead : World Beyond, qui a été diffusé, signant un nouvel élargissement pour l’univers de zombies. Si on sait déjà que la saison 11 sera aussi la dernière de la série principale, les morts-vivants n’ont visiblement pas encore dit leur dernier mot.

The Walking Dead, the sky is the limit

En effet, on sait déjà que deux autres spin-off ont été commandés. D’un côté, il y aura une anthologie Tales of The Walking Dead et de l’autre, il y aura une série qui se concentrera principalement sur les personnages de Daryl et Carole. Impossible aussi d’oublier qu’un film sur Rick Grimes est au programme et que d’autres projets sont déjà dans les cartons sur grand écran.

Mais visiblement, la liste ne s’arrête pas encore là dans un univers qui se révèle donc particulièrement ambitieux. Scott M Gimple, le responsable de la franchise semble empiler les projets, telle une horde de zombies. Le dernier en date ? C’est du côté des séries animées que se trouverait potentiellement l’avenir. Le projet ne sort pas de n’importe où puisque Invincible, une autre série de Robert Kirkman, va aussi avoir le droit à son adaptation sur Amazon Prime Video sous forme de série animée.

Une série d’animation de 60 minutes ? Le comics Invincible est amusant, mais ce n’est pas une comédie, et l’histoire devient progressivement plus sombre et plus dramatique. J’ai hâte de voir la série. Kirkman pourrait de nouveau nous montrer le chemin à suivre. Ce qui pourrait nous inciter à faire une série animée Walking Dead.

Une affaire à suivre de près dans les prochains mois, même si l’échec de l’adaptation de Jurassic Park en série animée pour Netflix incite à la prudence.