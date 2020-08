The Walking Dead : quel lien entre la série et le nouveau spin-off ?

D’ici quelques mois, l’univers de The Walking Dead : World Beyond va s’étendre dans une nouvelle direction. A partir du 5 octobre sur AMC aux Etats-Unis et sur Amazon Prime Video en France, on pourra découvrir ce nouveau spin-off dans l’univers des zombies. Les premiers détails ont déjà été dévoilés. On sait que cette nouvelle série se déroulera dix ans dans le futur, autour d’une génération de personnages qui ont grandi pendant l’épidémie zombie et n’ont pas connu le monde comme il était avant. Récemment, on a aussi appris que la recherche d’un remède à l’épidémie occuperait un rôle central dans le programme. De nouveaux détails viennent d’être dévoilés.

The Walking Dead, un univers étendu et connecté

L’autre spin-off, Fear The Walking Dead, était aux origines très détaché de l’histoire de la série d’origine. Mais peu à peu, les liens se sont multipliés. Et l’ambition pour la prochaine série devrait être la même. C’est ce qu’a dévoilé le scénariste et showrunner Matthew Negrete, interrogé par Comic Book. Ainsi, les deux séries devraient notamment être connectées à travers la communauté aux trois anneaux, que l’on a déjà pu voir à l’image dans les deux séries. Ce sont notamment eux qui ont emporté Rick Grimes à bord d’un hélicoptère.

Nous introduisons un nouveau monde qui met en scène des personnages liés à ce symbole des trois anneaux. […] La série explore donc cette partie de ce monde que nous avons entrevue dans les autres séries.

Il souligne toutefois aussi que la série va fonctionner indépendamment de ce que l’on a vu jusque-là. A terme pourtant, difficile d’imaginer qu’il n’y ait pas une certaine ambition d’établir des passerelles. De là à faire intervenir Rick Grimes à l’écran ? Il est probable que cela ne survienne pas avant le film dans le meilleur des cas. Affaire à suivre.