The Walking Dead : Rick Grimes de retour dans la série ?

La fin de la série The Walking Dead se rapproche dangereusement. On le sait, la saison 11 sera aussi la dernière du programme, même si celui-ci est amené à se prolonger à traves les spin-offs puis les films. Or, pour cette dernière saison qui devrait être particulièrement scrutée par les fans, les réalisateurs pourraient bien être en train de préparer une très grosse surprise.

The Walking Dead, retour aux classiques

On le sait, à l’issue de la saison 9, le personnage de Rick Grimes, incarné par Andrew Lincoln a quitté la série principale. Si les autres personnages à l’écran ont longtemps pensé qu’il était mort, on sait aujourd’hui qu’il n’en est rien, il s’agit d’un développement qui est lié au fait que l’acteu rva désormais avoir le droit à son propre film. Cela a aussi permis à la série principale d’avancer d’une façon plus autonome, loin de son ombre parfois un peu envahissante. Mais, depuis un moment déjà, Andrew Lincoln a fait savoir qu’il aimerait bien faire son retour dans l’univers. Il prend son mal en impatience mais jouer au shérif chez les zombies lui manque.

Or Norman Reedus, l’acteur qui incarne Daryl Nixon à l’écran, a tenté de savoir si son ancien partenaire de la série allait faire son retour dans la dernière saison ou dans les derniers épisodes. Interrogé par Radio Times, il a donné quelques détails sur le sujet.

Il explique avoir taquiné Andrew Lincoln sur le sujet, mais que celui-ci n’a pas vraiment voulu répondre, il a plutôt esquivé le sujet. Bien sûr, il peut tout à fait s’agir d’une manière de faire monter la sauce et les attentes des fans avant les derniers épisodes, mais ce ne serait pas si surprenant de revoir l’acteur fétiche de The Walking Dead pour mettre fin à l’histoire. Reste à s’assurer que cela soit fait de la bonne manière.