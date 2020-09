The Walking Dead : la saison 11 sera bien la dernière

Les fans s’y attendaient depuis un certain temps mais l’information a été confirmée hier : la série The Walking Dead prendra bien fin au terme de la saison 11. Pour autant, de très bons moments restent à savourer avec la conclusion. On sait en effet que la saison 10 s’achèvera le 4 octobre prochain, mais que six épisodes bonus sortiront début 2021. Ainsi, cette dixième saison comportera en tout 22 épisodes

Les réjouissances ne s’arrêtent pas là, puisque qu’on a par ailleurs appris que l’ultime saison de la série comporterait 24 épisodes. Le début de la diffusion est prévu pour fin 2021 et elle s’achèvera en 2022. AMC n’a toutefois pas l’intention de tirer un trait sur une franchise qui lui a apporté un succès considérable aux cours de ces dix dernières années.

Plusieurs séries dérivées et des films en préparation

La chaîne a en effet confirmé qu’une nouvelle série spin-off sera au programme. Elle se concentrera sur le personnage de Norman Reedus, Daryl Dixon, ainsi que sur Carol Peletier (Melissa McBride). Cette nouvelle fiction est prévue pour 2023.

Elle s’ajoute à la série dérivée The Walking Dead : World Beyond dont nous vous parlions récemment et qui sera diffusée à partir du 5 octobre en France sur Amazon Prime Video. L’intrigue prendra place dix ans dans le futur et la recherche d’un remède à l’épidémie devrait être au cœur de l’histoire

Le spin-off Fear The Walking Dead poursuit également sa route et la saison 6 démarrera le 11 octobre prochain sur Canal + Séries. Les producteurs promettent de nombreux sauts dans le temps.

Enfin, on sait aussi que trois long-métrages sont bien en préparation. Si peu d’informations nous sont encore parvenues, on peut déjà dire que le personnage de Rick Grimes devrait se trouver au cœur de l’attention. L’idée est aussi de proposer des œuvres qui pourront être vues par des spectateurs qui ne connaissent pas l’histoire de la saga dans son intégralité.