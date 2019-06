Sur Nintendo Switch, The Witcher 3 tournera en… 540p

Pas de 1080p pour The Witcher sur Nintendo Switch

Il y a quelques jours à peine, le Nintendo Direct spécial E3 2019 permettait à Nintendo d’officialiser l’arrivée prochaine de The Witcher 3 sur la petite Switch. Evidemment, le jeu lancé à l’origine sur PC, PS4 et Xbox One en mai 2015, sera proposé en Complete Edition sur la console de Nintendo. C’est toujours ça…

En effet, si la Nintendo Switch a déjà accueilli quelques prestigieux titres comme Skyrim, Wolfenstein ou encore DOOM, cela se fait en général au prix de certaines concessions, graphiques notamment. The Witcher 3 n’échappera pas à la règle, et le jeu de CD Projekt RED (qui travaille actuellement sur CyberPunk 2077) sera moins reluisant sur la console de Nintendo que chez la concurrence.

En toute transparence, c’est le compte officiel du jeu sur Twitter, qui a officialisé les résolutions supportées par The Witcher 3 sur Nintendo Switch. Ainsi, en mode docké, le jeu s’affichera en « résolution dynamique » 720p sur grand écran. Les adeptes du jeu nomade devront de leur côté affûter leurs mirettes, puisque le jeu passera alors… en 540p. Bien sûr, outre la résolution, il sera intéressant de voir comment se comportera cette version Nintendo Switch côté frame rate.

Le jeu complet sur une cartouche de 32 Go

A noter que, contrairement à d’autres portages (signés Bethesda notamment), la version Nintendo Switch de The Witcher 3 tiendra intégralement sur une cartouche de jeu, de 32 Go. Pas de téléchargement de données à prévoir donc, hormis bien sûr une éventuelle mise à jour du jeu. A l’heure actuelle, impossible de connaitre la date de sortie de cette version Nintendo Switch du hit de CD Projekt RED.

Rappelons que les fans de la saga pourront également profiter, en fin d’année, d’une série originale The Witcher sur Netflix. Rappelons que cette série, basée sur les ouvrages de Andrzej Sapkowski, mettra en scène Henry Cavill (en tant que Geralt de Riv), mais aussi Freya Allan, Jodhi May ou encore Adam Levy. Le tournage s’est achevé il y a quelques semaines, avec de très nombreuses scènes tournées en Hongrie.