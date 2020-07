The Witcher Blood Origin : une mini série en guise de préquel, sur Netflix

Netflix compte bien rentabiliser au maximum sa collaboration avec la licence The Witcher, et cela passera par la diffusion « prochainement », d’une mini-série baptisée Blood Origin. Rappelons en effet que Netflix a lancé sur sa plateforme la série The Witcher, inspirée du célèbre jeu vidéo (lui même inspiré des romans), en décembre 2019.

The Witcher : un préquel bientôt sur Netflix

Selon Netflix, cette mini-série en live action Blood Origin sera composée de six épisodes, et permettra de découvrir les origines du tout premier Sorceleur, avec une trame qui se déroulera 1200 ans avant les aventures de Geralt de Riv. Une série chapeautée par Declan de Barra et Lauren Schmidt Hissrich, sans oublier l’auteur originel, Andrzej Sapkowski, qui va officier pour sa part en tant que creative consultant.

On connaît tous Geralt de Riv. Mais est-ce que tu sais qui est le premier Sorceleur ? On prépare la mini-série “The Witcher : Blood Origin”, un spin-off de The Witcher où tu pourras faire connaissance avec le tout premier Sorceleur. Et ça arrive… prochainement. — Netflix France (@NetflixFR) July 27, 2020

Outre la saison 2 de la série The Witcher (toujours avec Henry Cavill) attendue pour 2021, Netflix prépare également un film d’animation The Witcher, baptisée Nightmare of the Wolf. Ce dernier sera focalisé sur le personnage de Vesemir, le mentor de Geralt.

Rappelons également que la saison 2 de The Witcher devrait accorder une place importante à… la chanson. La chanson « Toss a coin to your witcher » de la première saison a en effet connu un succès aussi étonnant qu’inattendu, malgré une genèse plutôt particulière, comme on vous le racontait récemment.

A l’heure actuelle toutefois, impossible de savoir quand toutes ces nouvelles aventures estampillées The Witcher seront disponibles sur la plateforme de streaming américaine, l’épidémie de coronavirus ayant évidemment eu un impact sur le tournage et la mise au point des divers contenus à venir. Patience donc.