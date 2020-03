Toss a coin to your Witcher : comment est née la chanson de The Witcher

Il y a quelques mois, la série The Witcher débarquait sur Netflix. L’adaptation de la saga d’Andrzej Sapkowski se révèle un vrai succès auprès du grand public. Au-delà du personnage de Geralt de Riv incarné par Henry Cavill, la série qui pouvait craindre le pire en arrivant après Game of Thrones, a réussi à se faire une vraie place grâce à une ambiance très particulière. Certains éléments ont même marqué les fans durablement, comme « Toss a coin to your Witcher », la chanson de Jaskier, le troubadour compagnon de voyage du personnage principal, incarné par l’acteur Joey Batey. Après avoir généré de multiples reprises, elle a été mise en ligne sur Spotify, pour le plus grand plaisir des fans.

The Witcher et le secret de l’inspiration

Cette chanson n’est pas issue du roman de l’auteur polonais. Il s’agit d’une invention pure et simple des auteurs de la série. Mais comment en ont-ils eu l’idée ? Tout le mérite en revient à Jenny Klein, une co-productrice de la série, qui a notamment écrit l’épisode 4 de la saga dans lequel le personnage de Jaskier est introduit. A ce moment-là, l’équipe de The Witcher se décide à faire du personnage de Jaskier, un accessoire destiné à rendre The Witcher un peu plus « friendly » auprès du grand public.

Le jour où elle pense à la chanson, Jenny Klein se trouve dans sa voiture.

Je me sentais mal pour Geralt qui n’était pas payé et j’ai commencé à chanter « Toss a coin to your Witcher. Je me suis tout de suite arrêté, j’ai sorti mon enregistreur pour ne pas oublier ce que je venais de chantonner et je suis rentré chez moi au lieu de faire les courses que j’avais prévu.

Plusieurs versions ont ensuite été imaginées avec des compositeurs, misant parfois sur des musiques médiévales ou plus contemporaines avant que la chanson finale ne voit finalement le jour.