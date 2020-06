The Witcher : la saison 2 de la série Netflix se dévoile

On le sait, la saison 1 de la série The Witcher a été un véritable carton d’audience pour Netflix. La série notamment portée par l’acteur Henry Cavill, a drainé un très large public, malgré une histoire parfois un peu difficile à suivre. On attend désormais avec beaucoup d’impatience la saison 2, pour laquelle l’équipe a déjà dévoilé un casting XXL. Mais quand la série arrivera-t-elle sur nos écrans ?

C’est le compte Twitter dédié de la série Netflix qui s’est chargé d’annoncer la bonne nouvelle. A travers une petite chanson que l’on imagine facilement Jaskier (joué par Joey Batey), le troubadour et compagnon de Geralt de Riv chanter. Les retrouvailles de l’équipe pour la suite du tournage sont donc annoncées pour le 17 août prochain.

I’m dusting off my lute and quill,

I have some news, some mead to spill:

After all the months we’ve been apart

It’s time for production to restart.

The Witcher and his bard – who’s flawless,

Will reunite on set 17 August.

— The Witcher (@witchernetflix) June 22, 2020