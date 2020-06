The Witcher : la saison 2 devrait être plus simple à comprendre

Lancée à l’automne dernier sur Netflix, la série The Witcher a conquis le grand public, et elle a été saluée par la critique et même par l’auteur des romans. Pourtant, si une critique est revenue de façon insistante, c’est bien le manque de lisibilité de la chronologie de la série. A moins d’être un fan des livres et / ou des jeux vidéo, il était facile de ne plus s’y retrouver, tant l’histoire était complexe. La faute en incombait en partie à un choix scénaristique. Les auteurs de la série ont en effet voulu cacher qu’il y avait trois timelines différentes. Une information finalement révélée dans la deuxième moitié de The Witcher. Bonne nouvelle, vous ne serez plus autant perdus dans la saison 2.

The Witcher, le choix de la simplicité

C’est Lauren S. Hissrich, la showrunneuse qui est aux manettes du projet depuis le début, qui a annoncé la très bonne nouvelle dans une interview au média américain The Wrap. Après avoir reconnu qu’elle ne s’attendait pas à ce que la chronologie fasse l’objet d’autant de débats, elle revendique un choix nécessaire pour expliquer la chronologie de ses trois personnages principaux : Ciri, Geralt et Yennifer. Mais, maintenant qu’ils sont réunis, ce n’est plus un problème.

Dans la saison 2 les personnages existeront tous dans le même espace-temps. On pourra continuer à jouer avec le temps, mais d’une manière un peu différente.

Elle promet ainsi que la saison 2 de The Witcher offrira toujours des flashbacks et des flashforwards. Plusieurs nouveaux personnages sont aussi au programme alors que Ciri devrait notamment subir un entraînement très intense avec Geralt mais aussi les autres sorceleurs (Vesemir, Coën, Lambert et Eskel). La relation entre la jeune fille et le personnage incarné par Henry Cavill sera au cœur de la saison 2.

Il ne reste désormais plus qu’à être patients. Le tournage de la saison 2 a en effet été interrompu par le coronavirus.