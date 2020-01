The Witcher : que pense Andrzej Sapkowski des jeux vidéo ?

The Witcher, c’est la très grande série de ces dernières semaines. Mise en ligne sur Netflix le 20 décembre dernier, la saga de Geralt de Riv a passionné de nombreuses personnes qui n’avaient jamais lu les livres et veulent désormais les acheter, poussant les éditeurs à faire imprimer de nouvelles versions. Andrzej Sapkowski ne peut que s’en réjouir, lui qui a déjà dit tout le bien qu’il pensait de la série et notamment de la performance de l’acteur principal Henry Cavill. L’autre facette de l’univers de The Witcher (qui aura bientôt aussi un film d’animation) ce sont bien sûr les jeux vidéo. Mais qu’en pense donc l’auteur ?

The Witcher et CD Projekt Red

Le studio qui s’occupe de l’adaptation de sa saga dans le domaine vidéoludique est l’éditeur polonais CD Projekt Red. La relation entre les deux parties a régulièrement été compliquée, notamment pour une question de droits d’exploitations. Mais un accord a récemment été retrouvé qui permet à l’éditeur de faire du merchandising, du jeu vidéo, mais aussi des jeux de société. En théorie, du côté du jeu vidéo, l’aventure est terminée puisque CD Projekt Red a déjà répété qu’il n’y aurait pas de The Witcher 4.

La question qui a fait longtemps entre les deux camps est celle de la poule et de l’oeuf. Le jeu ne rendrait pas assez hommage aux livres, et Sapkowski considère que c’est son travail qui a popularisé l’univers de Geralt de Riv. Une revendication qui est à nuancer quand on sait que Henry Cavill lui-même ne connaissait pas les livres avant le début du projet.

Depuis, Andrzej Sapkowski a reconnu que les jeux vidéo adapté de son oeuvre étaient un « produit de très haut niveau ». Mais il considère toujours que d’un point de vue du storytelling, on ne peut pas vraiment raconter des histoires à travers un jeu vidéo.