The Witcher : la série impacte aussi les ventes de livres

Depuis sa mise en ligne le 20 décembre dernier sur Netflix, la série The Witcher se révèle être un véritable succès pour la plateforme. Si les fans se sont résignés au fait qu’il ne s’agira jamais du nouveau Game of Thrones, les aventures de Geralt de Riva et Yennefer rassemblent les foules devant leurs écrans. Un succès en streaming qui se répercute aussi pour les ventes en librairie.

The Witcher, jackpot pour l’auteur

Avant même sa sortie, la série était déjà attendue. Immense succès dans le domaine des jeux vidéo, les critiques étaient prêts à se déchaîner en cas de raté. Mais, il n’y a pas eu ces critiques. Au contraire, la vague positive s’est aussi poursuivie du côté littéraire. Selon un communiqué de l’éditeur, les ventes ont augmenté pour le livre original et ses suites dans les librairies.

Pourtant, comme l’auteur l’a reconnu, la série prend des libertés avec le livre. Une situation qui n’a pas l’air de poser problème à Andrzej Sapkowski qui s’est même dit ravi du résultat et du choix de l’acteur Henry Cavill pour incarner son personnage.

Mais ce succès doit aussi à la série pour une raison très particulière. La fin de la première saison nous laisse sur notre faim, et on sait qu’il va falloir se montrer patients avant de voir la suite. Trouver une forme de suite dans les livres est donc une opportunité plutôt séduisante pour de nombreux fans. Plus fort encore, le phénomène littéraire avait déjà été relancé avant même la sortie de la série, le trailer ayant notamment créé un premier phénomène d’aspiration. Mais ce sont désormais 500 000 exemplaires supplémentaires qui ont été réimprimés par la maison d’édition.

This could not make me happier. ♥️⚔️🐺📚 https://t.co/q54ebw3Fvg — Lauren S. Hissrich (@LHissrich) January 15, 2020

Et si vous n’avez pas encore lu les livres, vous savez ce qu’il vous reste à faire. on compte pas moins de 5 livres, mais aussi un roman indépendant et des nouvelles. De quoi vous occuper.