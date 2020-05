The Witcher sur Netflix : un casting XXL pour la saison 2

La série The Witcher a connu un incroyable succès lors de son lancement sur Netflix. Portée par un très bon Henry Cavill dans le rôle de Geralt de Riv, la série a eu un impact sur les livres et plaît même à l’auteur original de la saga. Alors qu’un spin-off a déjà été évoqué, on attend désormais de pied ferme la saison 2 de la série. Même si le tournage de la série créée et showrunnée par Lauren S. Hissrich a été victime de de l’épidémie de coronavirus comme beaucoup d’autres, les choses continuent tout de même à avancer.

The Witcher, la saison 2 se dévoile

C’est la showrunneuse elle-même qui s’est confiée en donnant quelques détails sur la saison 2. Elle veut bien sûr entretenir la passion des fans pour la saga. Or, c’est du côté du casting que l’on découvre de très belles promesses. Si on retrouvera bien sûr Henry Cavill, Freya Allan et Anya Chalotra, voici quels sont les autres acteurs qui arriveront selon le site Redanian Intelligence. Cinq noms sont déjà annoncés.

Joel Adrian, acteur et cascadeurs, que l’on a pu voir dans Star Wars l’Ascension de Skywalker, Badlands ou encore The King’s Man : Première mission. Il va incarner à l’image le personnage de Hemrik. C’est un personnage original qui pourrait être le mentor de Geralt de Riv.

Vernon Dobtcheff (Doctor who, The Spy Who Loved Me), jouera un vieil elfe dans la deuxième saison de The Witcher.

Alina Ilin (vue dans Pennyworth) jouera elle aussi une elfe.

Lesley Ewen (Arrow, Doctor Who, Stargate), jouera Meena Coppercloth, un personnage mystérieux sur lequel on sait peu de choses.

Scarlett Maltman (The Great) pour un autre rôle inconnu.

La série 2 de The Witcher dénote clairement une volonté de monter en puissance chez Netflix.