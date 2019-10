The Witcher va-t-il souffrir de la comparaison avec Game of Thrones ?

Pour les prochains mois, il semblerait que les amateurs de séries d’héroïc-fantasy n’aient qu’un seul nom à l’esprit : The Witcher. A plus long terme, on attend bien sûr, l’adaptation du Seigneur des Anneaux par Amazon, mais il va falloir s’armer de beaucoup plus de patience. En revanche, selon certaines fuites, les aventures de Geralt de Riv, arriveraient sur la plateforme avant la fin de l’année. on a déjà eu droit à un teaser il y a quelques semaines. La série est notamment très attendue parce que certains espèrent qu’elle remplira le vide laissé (dans nos cœurs) par la fin de Game of Thrones en attendant les spin-offs. Mais, de telles attentes mettent aussi une certaine pression sur la future série Netflix.

The Witcher veut éviter la comparaison

Selon certains, c’est ce qui a déjà coûté à la dernière saison de Game of Thrones les faveurs du public. Alors que le programme était très attendu, le public se serait fait tout un cinéma sur le sujet, et aurait été déçu au final. Si chacun se fera son opinion sur le sujet, The Witcher veut désormais éviter le même écueil.

Royce Pierreson, qui va jouer le magicien Istredd dans la série s’est exprimé sur le sujet, disant tout haut ce que beaucoup doivent craindre, dans une interview à Digital Spy, relayée par Ecran Large.

C’est une série incroyable où chaque personnage a son propre parcours et vit sa propre histoire. The Witcher a son propre univers et il y aura toujours des comparaisons du genre, mais je pense que The Witcher a des personnages et des enjeux qui lui sont propres. Je pense que les gens le verront et qu’ils accrocheront vraiment. C’est un projet de très grande envergure. Le traitement des personnages est très intimiste, c’est ce que j’aime énormément. Quand on joue un rôle, c’est ce qu’il y a de plus important.

L’adaptation des livres d’Andrezj Sapkowski sera à découvrir dans les prochains mois sur Netflix.