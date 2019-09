Game of Thrones aura droit à une nouvelle série dédiée aux Targaryen

Si la diffusion de Game of Thrones est définitivement terminée depuis quelques mois déjà, les fans de la série américaine seront ravis d’apprendre que la chaîne de télévision HBO travaille sur un autre projet entièrement dédié à la maison Targaryen.

L’auteur du projet Game of Thrones fait partie du projet

Dès la fin de la huitième et ultime saison, l’on savait que Game of Thrones aurait droit à des séries dérivées, des spin off et autres prequels. Mais jusqu’ici, aucun projet concernant la maison de Daenerys n’avait été évoqué clairement. Selon le site d’informations américain Deadline, celui-ci se déroulerait près de 300 ans avant le début de la série initiale.

Il est également prévu que cette nouvelle série s’inspire très largement de Fire & Blood, un roman dont l’auteur n’est autre que George R.R. Martin, à l’origine des romans Game of Thrones. Pour ce qui est du récit, il se concentre sur le personnage d’Aegon le Conquérant, créateur du trône de fer et sur les générations qui s’en sont suivis ainsi que les guerres qui se sont déclarés pour le contrôle du trône. L’on peut donc supposer que l’on en apprendra plus sur la création du fameux objet de tous les désirs et sur les autres maisons contre lesquelles les Targaryen ont eu à se battre.

D’autre part, l’écrivain de Game of Thrones participera au projet aux cotés de Ryan Condal, scénariste déjà connu pour la série Colony. Selon Deadline, le projet serait en cours depuis l’automne dernier, soit avant la diffusion de la dernière saison de GoT.

Reste à savoir si le projet sera à la hauteur de Game of Thrones, une série devenue culte au fur et à mesure de sa diffusion. Malgré tout, la dernière saison a été mal reçu par les spectateurs, au point qu’une pétition demandant à refaire celle-ci avait reçu un très grand nombre de signatures.

Bob Greenblatt, le président de WarnerMedia s’était exprimé sur le sujet il y a quelques mois afin de tenter de convaincre les fans que HBO ne ruinerait pas l’univers de Game of Thrones. Il avait déclaré : « Nous avons des discussions sur comment continuer l’univers Game of Thrones, mais de manière intelligente. Nous sommes très attachés à l’idée de ne pas tuer la poule aux œufs d’or et ne pas proposer des séries qui n’atteignent pas le niveau de Game of Thrones ».