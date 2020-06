The Wretched : cet étrange succès qui met côte à côte Black Panther et un film d’horreur de série B

Il y a quelques jours, on vous parlait du succès du film d’horreur The Wretched aux Etats-Unis. Alors que la majorité des salles de cinéma sont fermés, ce sont les drive-in et la VOD qui ont le vent en poupe. Et c’est bien ce surprenant film qui tire le mieux son épingle du jeu, malgré un budget pour le moins limité. Au fil des semaines, il s’est fait une place au soleil du box-office sur laquelle personne n’aurait initialement parié. Mais, là où la folie aurait pu retomber au fil des jours, The Wretched continue de confirmer son attrait.

La folie du box-office pour The Wretched

La folie est elle que le très sérieux magazine Forbes s’est interrogé sur le succès inédit du film The Wretched et surtout sur son incroyable capacité à rester dans l’histoire. Le film est en effet au sommet du box-office depuis son lancement. Soit cinq semaines au sommet. Une performance jusque-là uniquement réalisée par quatre films :

Titanic Le Sixième Sens Avatar Black Panther

Une liste au panthéon d’Hollywood dans laquelle il faudra désormais inscrire The Wretched. Bien entendu, les recettes n’ont rien à avoir les autres films. A l’heure actuelle, The Wretched n’a recueilli « que » 835 000 dollars, grâce à sa diffusion dans… 75 salles. Un total pour le moins ridicule quand on le compare aux autres géants qui ont marqué l’histoire du box-office. Mais, d’une certaine façon, les frères Pierce qui sont derrière ce projet, pourront (presque) regarder dans les yeux James Cameron, Ryan Coggler et Michael Mann. Plutôt pas mal sur le CV. Surtout, on peut espérer à terme que le film ait le droit à une carrière internationale et donc le découvrir dans les cinémas français ou au moins en VOD. Affaire à suivre.