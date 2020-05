The Wretched, le film d’horreur qui cartonne aux Etats-Unis

Depuis plusieurs semaines, en raison de l’épidémie de coronavirus, les salles de spectacles et les cinémas sont fermées ou fonctionnent en ralenti un peu partout sur la planète. Un phénomène qui profite notamment aux plateformes de streaming dont l’audience a augmenté. Mais, aux Etats-Unis notamment, un autre phénomène a connu un véritable pic, il s’agit du cinéma en drive-in. Et un film en particulier a profité du phénomène, comme l’a repéré le site Allociné : The Wretched.

The Wretched, un film qui cause la surprise

Le film est sorti le 1er mai dernier, dans douze écrans aux Etats-Unis et sur les plateformes de vidéo à la demande. Il s’agit d’un frère scénarisé et réalisé par deux frères, Brett et Drew T. Pierce. Le film est distribué par une petite société de production indépendante, qui a donc pris le monde du cinéma par surprise.

Sur son premier week-end d’exploitation, le film a rapporté 65 000 dollars. Si le montant peut sembler faible, on parle de 12 écrans seulement ! Surtout, cela a ouvert la voie à une ouverture plus importante. 45 écrans sont désormais concernés et le film a désormais dépassés les 500.000 dollars aux Etats-Unis. Le résultat a surtout largement dépassé les attentes de ses créateurs.

Nous n’étions qu’un petit film du Michigan. Nous avons toujours visé la Lune, mais avec un film indépendant, vous vous vous dites : « Nous allons sortir dans quelques cinémas, on va être joué pendant une semaine, et peut-être que dix personnes iront le voir. La plupart des gens le regarderont en streaming à un moment donné. » Mais chaque semaine, ça prend de l’ampleur. C’est une chose impensable.

Une sacrée opportunité pour ces deux réalisateurs qui ont l’opportunité de profiter d’une situation inédite, l’absence totale ou presque de concurrence. Bonus non négligeable, les critiques sont plutôt bonnes. De quoi leur ouvrir des portes à l’avenir ? En France, aucune date de sortie n’a été annoncé. A suivre ?