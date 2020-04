Tiger King : avez-vous rugi devant le nouveau phénomène Netflix ?

En pleine période de confinement, nos comptes sur les plateformes de téléchargement tournent à plein régime. Or, au-delà des programmes habituels, et des séries attendues de longue date comme La Casa de Papel, on découvre parfois de vraies surprises sur Netflix. La dernière en date ? Il s’agit assurément de Tiger King, ou Au royaume des fauves en français, une mini-série documentaire au style très particulier.

Tiger King, plongée dans un monde surprenant

De quoi parle-t-on ici ? L’histoire de Joe Exotic, le propriétaire particulièrement déjanté de l’un des plus grands zoos des États-Unis. De son look très particulier (coupe mulet, piercings, tatouages), à son amour des armes, il possède plusieurs caractéristiques très surprenantes au premier abord. Mais, c’est bien son amour des « gros chats » (big cats en VO) qui fait l’objet de ce programme : guépards, tigres, lions, panthères… Il possède aussi d’autres particularités qui pourrait bien vous surprendre dans le fond de votre canapé, mais on va tout de même vous laisser quelques surprises.

Un personnage haut en couleur qui est donc derrière les barreaux et purge une peine de 22 ans d’emprisonnement pour avoir commandité un meurtre. Mais, loin d’en faire un vrai méchant, la série documentaire se garde bien de prendre position au premier abord. On a le droit à une véritable galerie de personnages, tous plus surprenants les uns que les autres.

Aux États-Unis, la série a réalisé un véritable carton d’audience dès sa mise en ligne. Pour vous donner une idée, Tiger King a tout simplement fait mieux que la seconde saison de Stranger Things.

L’ensemble se révèle touchant, attachant et dérangeant, à fortiori pour ceux qui aimeraient les félins. L’ensemble se révèle aussi une intrigante plongée dans l’Amérique profonde, son amour de la country et ses personnages hors du commun et ses bizarreries. En France, voir un tel programme nous ferait presque regretter l’époque bénie de l’émission Strip-Tease. Ne tardez plus, lancez-vous !