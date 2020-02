Tiger va (re)lancer ses mini-consoles LCD des années 90… avec notamment Sonic 3 !

Les consoles Tiger de retour en 2020 !

Les plus anciens s’en souviennent forcément, dans les années 90, Tiger proposait des petites consoles dotés d’un écran LCD monochrome. Ces dernières permettaient de retrouver des versions (très) simplifiées de jeux vidéo alors très populaires, comme Sonic, Golden Axe ou encore Mega Man. Visiblement inspiré par la vague rétrogaming du moment, Hasbro a décidé de relancer ces petites consoles en 2020 !

En effet, Hasbro a d’ores et déjà confirmé que les petites consoles Tiger seront de retour et, comme à l’époque, chaque machine sera dédiée à un seul et unique jeu. Après le Tamagotchi relancé par Bandai Namco, c’est donc au tour de ce type de consoles de revenir sur le devant de la scène, et cela débutera avec un certain… Sonic 3 ! Un jeu qui demandera aux joueurs de traverser un total de six niveaux pour venir à bout de l’infâme Dr Robotnik.

En effet, Hasbro a confirmé que le line-up serait composé de quatre petites consoles, avec un modèle Transformers: Generation 2, un autre X-Men Project X, un autre dédié à La Petite Sirène, et enfin, celui qui devrait s’attirer les faveurs de nombreux joueurs : Sonic 3. Chaque petite console fonctionnera non pas avec une batterie rechargeable, mais avec deux petites piles AA (non incluses).

Au-delà du côté « jeu« , c’est évidemment le look de ces petites consoles Tiger qui devrait faire fondre bon nombre d’amateurs de jeux vidéo. Ceux-ci seront sans doute ravis de pouvoir installer ces dernières dans leur collection, sans avoir à débourser une fortune pour mettre la main sur les modèles originaux d’il y a près de 30 ans.

Ces nouvelles consoles Tiger sont d’ores et déjà disponibles en précommande aux Etats-Unis, et seront disponible au printemps 2020. Côté tarif, il faudra débourser la somme de 14,99 dollars pour faire l’acquisition de chaque modèle. Autant dire que certains risquent de démarrer une nouvelle collection…