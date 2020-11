TikTok : des perspectives au beau fixe pour l’année 2021 ?

Ces derniers mois, on a beaucoup parlé de la possible interdiction de TikTok aux États-Unis. La situation reste assez complexe pour le réseau social, mais en attendant de nouveaux développements juridiques, elle reste pour l’heure bel et bien autorisée sur le marché américain. Au delà de ces polémiques très politiques, l’avenir de la plateforme semble en tout cas radieux.

Comment la nouvelle administration Biden traitera le cas TikTok ?

C’est en tout cas ce qui ressort d’une prévision menée par App Annie, une société spécialisée dans l’analyse de données mobiles. Les experts reviennent tout d’abord sur l’année 2020 exceptionnelle réalisée par TikTok qui a quasiment triplé sa taille en comparaison de 2018. La croissance devrait justement se poursuivre : « En 2021, nous nous attendons à ce que TikTok atteigne non seulement une place convoitée dans le club d’utilisateurs actifs mensuels de 1 milliard, mais aussi qu’il navigue autour de 1,2 milliard », précisent les auteurs.

Autre motif de réjouissance pour la plateforme : elle génère beaucoup de revenus. Ainsi, TikTok se classe deuxième dans le classement des dépenses sur les applications hors gaming. La publicité reste un secteur de monétisation très important, mais les transactions in-app tels que les cadeaux virtuels pour les streameurs sont autant de revenus supplémentaires.

La possible interdiction de TikTok aux USA reste toutefois une épée de Damoclès au dessus de la tête du réseau social. Selon SocialMediaToday, l’élection de Joe Biden serait toutefois une bonne nouvelle pour la plateforme. L’accord de vente entre Oracle et TikTok sera passé au crible par la nouvelle administration et il y a de fortes probabilités pour qu’il soit refusé. L’application ne serait pas pour autant banni et pourrait poursuivre ses activités.

Il est encore trop tôt pour savoir quels choix seront faits mais pour l’heure, TikTok peut donc souffler. La plateforme fait d’ailleurs figure de leader et son format de vidéos courtes inspire beaucoup ses concurrents, à commencer par Instagram qui a lancé Reels.