TikTok est sur le point de conclure un accord de vente

Malgré le décret de Trump repoussant de 45 à 90 jours la durée accordée à ByteDance pour TikTok, l’application chinoise pourrait conclure un accord de vente et en indiquer les détails dès la semaine prochaine, selon des sources, rapporte CNBC ce jeudi.

La chaîne de télévision américaine précise que le montant du rachat des activités de TikTok serait compris entre 20 et 30 milliards de dollars. L’application du chinois ByteDance délaisserait ses opérations aux États-Unis, mais aussi au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande, comme il l’était annoncé initialement.

Les sources n’ont pas indiqué quel serait le prétendu acheteur. Alors, Microsoft et Oracle restent les deux firmes prétendantes, mais non apprenons aussi que Walmart s’associerait à Microsoft dans le but s’approprier une partie des opérations.

Dans un communiqué envoyé à CNBC, la société de la grande distribution a déclaré « qu’un partenariat Walmart et Microsoft répondrait à la fois aux attentes des utilisateurs américains de TikTok tout en satisfaisant les préoccupations des autorités de réglementation du gouvernement américain ».

Au moment de l’annonce, le cours de Walmart a bondi de plus de 3 % à Wall Street.

Ces dernières heures, Netflix est rentré dans le « feuilleton », alors que des rumeurs affirmaient que des discussions avaient eu lieu entre les deux sociétés. Aux dernières nouvelles, la plateforme de streaming aurait refusé d’aller plus loin.

Au matin, le PDG de TikTok Kevin Mayer a annoncé sa démission de l’entreprise après seulement trois mois. Selon les sources interrogées par les journalistes américains, cette annonce était au départ prévue pour avoir lieu la semaine prochaine, au moment de l’officialisation du contrat de vente.