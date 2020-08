Pourquoi le patron de TikTok, Kevin Mayer, a quitté l’entreprise

Après moins de six mois de bons et loyaux services pour TikTok, son PDG Kevin Mayer quitte l’entreprise. Il a annoncé la nouvelle dans un email interne envoyé aux employés de l’entreprise. Dans ce dernier, il a confié : « C’est le cœur lourd que je vous annonce que j’ai décidé de quitter l’entreprise ». C’est la directrice générale de TikTok, Vanessa Pappas, qui devrait prendre le poste de PDG par intérim.

Mayer a également confié : « Ces dernières semaines, alors que l’environnement politique a fortement changé, j’ai mené une réflexion importante sur ce que les changements structurels de l’entreprise vont exiger, et ce que cela signifie pour le rôle mondial auquel j’ai souscrit ».

Un porte-parole de TikTok a déclaré auprès de The Verge : « Nous apprécions que la dynamique politique de ces derniers mois ait considérablement modifié l’étendue du rôle de Kevin, et nous respectons pleinement sa décision.Nous le remercions pour le temps qu’il a passé dans l’entreprise et lui souhaitons bonne chance ».

Une période difficile pour TikTok

Cette nouvelle intervient dans un contexte particulièrement difficile pour TikTok. Depuis quelques mois, les États-Unis accusent le réseau social d’espionnage, jugeant qu’il présente un risque pour la sécurité nationale. Les relations entre le service chinois et Pékin sont également pointés du doigt. C’est ce qui a motivé le Président Donal Trump à signer un décret dans lequel il interdit toute transaction avec la maison mère ByteDance au-delà de 45 jours. Cette décision a pour but de faire plier la société pour qu’elle accepte de se vendre à une entreprise américaine —faute de quoi elle serait bannie du territoire.

Actuellement, Microsoft et Twitter ont fait part de leur intérêt pour racheter TikTok. Plusieurs autres entreprises seraient aussi intéressés, à l’exemple d’Oracle et de… Netflix (qui n’a pas confirmé). Suite à ce décret, l’entreprise chinoise a réagi en assurant qu’elle allait traîner l’administration Trump en justice afin de faire perdre sa valeur à cette décision des autorités américaines.

Plus récemment, on apprenait également que Facebook avait vraisemblablement joué un rôle dans l’éviction de TikTok des États-Unis. Mark Zuckerberg aurait fait du lobbying auprès du gouvernement américain pour le pousser à bannir l’application des USA —attisant du même coup les craintes du pays envers la plateforme chinoise. Les faits remontent à fin 2019, lord d’une rencontre entre le patron du réseau social et le Président Trump.