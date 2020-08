Netflix serait en passe de racheter TikTok ?

Voici maintenant plusieurs semaines que le président des États-Unis a émis son ambition de bannir TikTok pour les utilisateurs américains. Il est ensuite revenu sur cette décision en expliquant qu’il y a certaines conditions si l’application veut continuer à occuper le marché nord-américain. L’une d’entre elles est le rachat de TikTok par une entreprise basée aux États-Unis. Immédiatement les premières rumeurs de rachat ont apparu autour de Microsoft, puis un autre concurrent est apparu : Oracle.

Aujourd’hui, nous apprenons que le géant du streaming vidéo aurait été approché par Bytedance pour évoquer le potentiel rachat de TikTok. Le Wall Street Journal confirme que TikTok aurait consulté Netflix pour mesurer ses ambitions à propos de ce rachat. Selon les informations en notre possession, les activités de TikTok aux États-Unis sont estimées entre 10 et 50 milliards de dollars. Cela signifie que très peu d’entreprises ont les moyens de s’offrir le succès de l’application chinoise.

Qui sera l’heureux gagnant de cette course ?

Jusqu’à présent, les spéculations autour du rachat de TikTok ont fait apparaître quelques grands noms comme Twitter, Alphabet, ou encore Apple. Sans oublier Microsoft. Donald Trump a récemment soutenu la proposition de rachat émise par Oracle. Pour revenir à Netflix, son Reed Hastings a déclaré plus tôt cette année que TikTok est considéré comme un redoutable concurrent pour sa plateforme de divertissement, puisque de plus en plus d’utilisateurs privilégient ce type d’applications plutôt que de se mettre devant une série. Ce rachat pourrait donc permettre au géant américain d’ajouter à ses rangs l’un de ses principaux concurrents.

Pour le moment, Netflix n’a pas fait part publiquement de son intérêt à acquérir l’application TikTok. À ce jour, seule Microsoft a officialisé cette volonté. La firme de Redmond a confirmé début août avoir entamé des discussions avec ByteDance pour acquérir les activités de TikTok aux États-Unis, au Canada, en Nouvelle-Zélande et en Australie. En parallèle, les relations se gâtent entre les États-Unis et Bytedance, puisque la société chinoise vient de porter plainte contre la Maison-Blanche.