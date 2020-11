TikTok : la Maison-Blanche repousse encore le délai pour concrétiser la reprise

Voici quelques semaines que le conflit en TikTok et le gouvernement américain n’avait pas fait de vague. Le 12 novembre dernier, la Maison-Blanche accordait un sursis, qui permettait donc à l’application de continuer à exister aux États-Unis en attendant le rachat.

Aujourd’hui, vendredi 27 novembre 2020, aurait dû être la date butoir pour concrétiser la vente des activités américaines de TikTok à une société nationale, sous peine de voir le réseau social ultra populaire disparaître.

Prochaine étape le 4 décembre.

Une nouvelle fois, la Maison-Blanche repousse son décret, cette fois jusqu’au 4 décembre 2020. Cette situation bancale est notamment due au changement de gouvernement. Bytedance et Pékin reprochent justement aux États-Unis de les laisser dans une situation délicate sans trop donner d’informations.

Désormais, Bytedance est fixée, il faut absolument trouver un repreneur d’ici le 4 décembre pour gérer TikTok aux États-Unis. Néanmoins, il ne serait pas étonnant que le dossier TikTok soit encore une fois repoussé jusqu’à finalement être géré par Joe Biden. Le 46e président des États-Unis pourrait très certainement avoir un regard différent que celui de son prédécesseur sur la situation.

Plus la situation évolue plus nous ne croyons plus en la décision initiale de Donald Trump qui était de bannir TikTok des États-Unis. En août dernier on titrait : « Donald Trump annonce la fin de TikTok aux États-Unis ». Quatre mois plus tard, on est bien loin de cette décision impulsive prise par Trump. TikTok et les États-Unis ont bien trop d’intérêts en commun. Charli D’Amelio, la personnalité la plus suivie sur TikTok est américaine, et dernièrement c’est Apple qui a décidé de se lancer sur TikTok pour promouvoir ses derniers iPhone.

D’autres gouvernements comme l’Inde n’ont pas hésité si longtemps, preuve que les États-Unis n’ont fondamentalement pas envi de se séparer de Bytedance et TikTok. En Inde, plus de 220 applications chinoises sont bannies, dont TikTok, Alibaba, PUBG, et bien d’autres encore.