TikTok va financer des vidéos éducatives pour faciliter l’enseignement à distance

TikTok, l’application qui compte déjà plus de 2 milliards de téléchargements, est surtout connue pour ses vidéos très courtes et virales. En pleine pandémie de coronavirus son succès s’accélère et la plateforme a été téléchargée 315 millions de fois au cours du premier trimestre. Les nouveaux venus sont souvent des personnes qui sont contraintes de rester chez elles et trouvent là un moyen de passer le temps.

Des cours de bricolage et de méditation

Le réseau social vient justement d’annoncer le lancement du programme #LearnOnTikTok. L’entreprise va financer à hauteur de 50 millions de dollars des vidéos éducatives, dans le but de rendre la vie des personnes confinées moins difficile. TikTok a expliqué le principe de cette initiative sur son site :

Nous avons établi un partenariat avec plus de 800 personnalités publiques, éditeurs de médias, établissements d’enseignement et experts professionnels (…) pour apporter du matériel d’apprentissage à TikTok. Nous avons été très satisfaits de pouvoir apporter ces subventions aux éducateurs, aux experts professionnels et aux organisations à but non lucratif qui ont le pouvoir de nous offrir un apprentissage créatif, surtout en ces temps difficiles.

Parmi les contenus proposés, on retrouvera une diversité assez impressionnante qui fera la part belle à des professionnels particulièrement touchés par la pandémie. TikTok donne la parole à une entraîneuse de fitness, un agriculteur, ou encore un gérant d’aquariums, qui expliquent les caractéristiques de leurs métiers. Des conseils pour mieux dormir ou rester en bonne santé sont aussi présents. On retrouve également des tutoriels de bricolage et des enseignements de méditation.

Pour l’accompagner dans cette initiative, l’application s’est associée à des personnalités bien connues aux États-Unis. On peut par exemple citer le vulgarisateur scientifique Bill Nye, l’astrophysicien Neil Degrasse Tyson et l’animatrice Lilly Singh.

Pour TikTok, ce projet est aussi un moyen de faire oublier les polémiques intervenues ces derniers mois. L’application a notamment été critiquée pour avoir censuré les manifestations pro-démocratiques à Hong Kong. Des sénateurs américains ont par ailleurs accusé le réseau social de représenter une vraie menace pour les États-Unis.