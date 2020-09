Tim Cook lance Apple Fitness+ ainsi qu’un Apple One

Apple Fitness + sera donc le nouveau service d’Apple. Assez inattendue, sa présentation en a surpris plus d’un. Mais lors du lancement de la nouvelle Apple Watch, les équipes de Tim Cook ont donc lancé Apple Fitness+. Le service sera disponible au sein même de l’application Fitness, anciennement « Activité » et coûtera 9,99 $ par mois. Il permettra d’avoir accès à des cours de sports vidéo, réalisés par des professionnels directement pour Apple. Le cours pourra être suivi sur tous les écrans, que ce soit un iPhone, un iPad ou sur Apple TV. Les informations de votre Apple Watch s’afficheront en temps réel sur l’écran, dans les coins en haut à gauche avec un suivi constant du rythme cardiaque, du nombre de calories brûlées ou de la durée de l’exercice. Dans le coin opposé de l’image, les désormais célèbres anneaux de votre Apple Watch seront affichés afin de donner un objectif supplémentaire à l’utilisateur.

Toute une salle de sport, sur votre iPhone

Tout au long de la séance, des indications seront données sur la fourchette du rythme cardiaque à avoir, afin de savoir si l’utilisateur en fait assez, ou trop. L’application arrive sur un terrain en plein essor, qu’est le monde du fitness. Un univers que le milieu des nouvelles technologies n’avait pas encore envahi. Si les montres connectées ont rapidement pris le pas sur les capteurs cardiaques, jugés trop encombrants, aucune grande entreprise de la tech n’avait proposé un tel service. L’idée martelait par Apple c’est de rendre le sport accessible à tous, sans exception.

Apple One : le bon plan maison

Le service Apple Fitness+ coûte donc 9,99 $, un énième service, et là encore, il faut que l’utilisateur passe à la caisse. Pour pallier à ce problème, Apple a lancé ce soir « Apple One ». Ce service, si on peut l’appeler ainsi, propose tout simplement de regrouper vos abonnements aux différents services de la marque à la pomme pour n’avoir qu’une seule facture à la fin du mois.

Sur les trois formules présentées par Apple, deux seront disponibles en France. La première est individuelle, elle propose de vous abonner à Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade et vous offre même 50 Go sur iCloud, le tout pour 14,99 €. La seconde offre présentée par Apple est elle familiale. Elle propose les mêmes abonnements, et offre jusqu’à 200 Go de stockage dans le Cloud, pour seulement 19,99 €. Cet abonnement peut être partagé entre six utilisateurs de produits Apple différents.

Apple One permet donc à l’utilisateur de faire des économies. Mais la firme donne aussi plus de visibilité à des services qui en manquent cruellement. Dans la dernière offre, qui n’est pas disponible en France, Apple donne la possibilité aux utilisateurs de s’abonner à Apple News+. Le service ayant vécu un très mauvais démarrage outre-Atlantique, notamment avec un boycott par certains grands groupes de presse américains.