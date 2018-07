Tinder chiffre (enfin) toutes vos données

En effet, le sénateur Ron Wyden a reçu un courrier du Match Group indiquant que Tinder va désormais assurer le chiffrement des photos qui circulent entre l’application mobile sur votre smartphone et les serveurs de l’entreprise. Techniquement, cela serait en activité depuis le 6 février dernier mais le groupe n’aurait pas communiqué sur le sujet jusque-là.

So, um, this is pretty weird. Apparently Senator Wyden just got Tinder to properly encrypt your swipe data, so you can all get it on in private. pic.twitter.com/BniAVUi77Q

— Matthew Green (@matthew_d_green) June 29, 2018