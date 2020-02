Tinder s’inspire des réseaux sociaux pour stimuler la conversation

Pour les personnes ayant déjà eu recours à Tinder, vous savez pertinemment qu’il n’est pas si facile que ça de commencer une conversation avec des inconnus. De plus en plus, Match Group la maison mère de Tinder essaye de rendre ces interactions plus simples.

Par exemple, l’application de rencontre est en train de tester un système permettant d’envoyer des questions ou des textes à trou pour lancer la conversation. En s’inspirant des réseaux sociaux, Tinder lance également « Share to Matches », une fonctionnalité permettant de partager avec votre match des posts provenant des réseaux sociaux, histoire de détendre l’atmosphère lors de la première approche.

Lassé des phrases d’accroches banales, Tinder fait de nombreux efforts pour rendre les échanges entre les utilisateurs plus fluides. Match Group a récemment fait l’acquisition de l’application Hinge. Cette plateforme de dating a pour particularité de miser principalement sur la personnalité des profils. Au fur et à mesure, il ne serait pas étonnant que ces critères prennent de plus en plus de place sur Tinder. Pour rappel, en 2019 l’application Tinder a été celle qui a rapporté le plus d’argents (sans parler des jeux mobiles) avec 1,2 milliards de dollars de recettes.

Tinder is working on “Prompt” content type It’s text status with gradient background, similar to Instagram Create Mode pic.twitter.com/uyqIOtwPYQ — Jane Manchun Wong (@wongmjane) February 13, 2020

Comme à son habitude, c’est la chercheuse en application Jane Manchun Wong qui a trouvé ces informations qui ensuite ont été confirmées par Tinder. L’application de rencontre explique qu’il ne s’agit pour le moment que de tests, et ne précise pas qui est éligible. Voici ce que Jane Manchun Wong a partagé sur Twitter.