Tinder va lancer un nouveau service pour vous aider à mieux matcher

Et si vous faisiez appel à des experts en séduction pour booster vos chances sur Tinder ? Cette fonctionnalité n’est pas encore déployée mais Tinder en a dévoilé les spécificités au début du mois. Baptisé Tinder Concierge, ce service sera accessible pour 20 dollars par mois. On ignore pour l’heure s’il sera réservé au public américain ou étendu dans le reste du monde.

Dans son annonce, l’entreprise est très peu rentrée dans le détail mais a néanmoins décrit le contenu de ce nouveau programme : « Notre service de conciergerie est disponible pour vous. Pour 20 dollars, vous aurez accès à notre équipe d’experts qui vous aidera à créer le profil parfait. Alors, venez goûter à la belle vie. »

Tinder multiplie les fonctionnalités

Contacté par Forbes, un porte-parole de Tinder ne s’est pas montré beaucoup plus bavard sur cette initiative : « Nous pensons toujours à des façons d’aider nos membres à tirer le meilleur parti de leur expérience Tinder et nous testons en permanence de nouvelles façons de fournir des conseils, dans le but de les aider. »

Tinder Concierge ne sera bien sûr par le premier service premium proposé par l’entreprise. Il existe également Tinder Plus qui permet de swiper des profils sans limitation et sans publicité. Tinder Gold vous fait des propositions personnalisées qui devraient vous correspondre et vous montre qui a déjà liké votre profil.

La société cherche aussi à stimuler la conversation entre les personnes qui ont matché. Il arrive de plus en plus souvent en effet que les utilisateurs n’échangent pas le moindre mot ensemble. L’application teste donc un système permettant d’envoyer des questions ou des textes à trou, histoire d’aider les gens à faire le premier pas. La fonctionnalité « Share to Matches » permet aussi de partager avec votre interlocuteur des publications provenant de réseaux sociaux. Une belle occasion de détendre l’atmosphère lors du premier contact.