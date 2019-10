Tom et Jerry, l’adaptation live que nous ne méritons pas

On le sait, du côté du cinéma et des séries, ce n’est pas vraiment l’imagination qui déborde ces temps-ci. On a le droit à un nombre incalculable de suites, de reboots, de prequels… De Pirates des Caraïbes à Maman j’ai raté l’avion, le nombre de classiques qui va faire son retour d’une forme ou d’une autre est tout simplement hallucinant. Certains projets sont un peu plus discrets. C’est notamment le cas de Tom et Jerry.

Tom et Jerry débarquent en 2021

C’est un film live qui naviguait quelque peu sous les radars, annoncé initialement pour le mois d’avril 2021. Mais, surprise, surprise, il vient d’être avancé à la fin d’année 2020. Ce sera au mois de décembre que le film avec le célèbre chat et la non moins célèbre souris débarqueront dans les salles obscures.

A noter que de façon assez drôle, si on sait que décembre est en général l’époque des films Star Wars, il y a désormais un début de tendance pour les films liés aux chats. En effet, en décembre 2019, c’est Cats qui arrivera dans les cinémas.

Reste que l’on doute quelque peu de la pertinence de ce projet du côté de chez Warner. Sans doute, faut-il y voir une réponse à Disney qui multiplie de son côté les adaptations live. Mais on ne peut pas vraiment dire que le succès soit dingue dans ce registre chez Disney.

On commence à en savoir un peu plus sur ce projet. Brian Stepanek fera la voix de Tom (qui ne parle pas rappelons-le). On trouve aussi au casting de ce projet Chloë Grace Moretz, Michael Peña et Ken Jeong. L’histoire se déroulera quand les deux compères se retrouvent dans un hôtel chic de New York où travaille l’actrice. Elle devra débarrasser les les lieux de Jerry avant un mariage… C’est là qu’intervient Tom bien sûr. Si on est honnêtes, ce sera sans doute le film à aller voir si vous n’avez vraiment rien d’autre à faire.