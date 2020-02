Tom Holland optimiste quant à l’avenir de Spider-Man hors du MCU

On le sait, à l’heure actuelle, Spider-Man, Marvel et Sony marchent main dans la main. Notamment parce que l’accord a été prolongé et que d’autres films sont au menu. Un sauvetage qui a été rendu possible en grande partie grâce aux efforts de Tom Holland, l’acteur qui incarne l’homme-araignée. Mais il s’agit simplement de reculer pour mieux sauter. A un moment ou un autre, la séparation sera au programme, tout simplement parce qu’il faut du turnover chez Marvel et parce que Sony veut développer son propre univers. A l’heure actuelle, il reste donc un film solo et une apparition dans un film non-mentionné. Si les deux camps n’écartent pas l’idée d’une prolongation, rien n’est fait. Et c’est sans doute parce que Sony avance rapidement dans le même temps.

Tom Holland lève le voile sur l’avenir

Interrogé par The Playlist, Tom Holland a assuré le service après-vente en faisant les louanges de Sony et de la vision du groupe pour son personnage. On imagine toutefois qu’il ne peut pas vraiment se permettre de dire autre chose. Ce qui est intéressant, c’est que la transition, pour sa sortie du Marvel Cinematic Universe a déjà été étudiée et même planifiée.

L’avenir de Spider-Man est toujours très brillant avec Sony. Nous avons eu une idée vraiment merveilleuse sur la façon dont nous pourrions en quelque sorte faire la transition vers un Spider-Man en dehors du MCU. Tom Rothman et Amy Pascal étaient vraiment sûrs qu’ils allaient rendre justice et faire un film à la hauteur d’un Spider-Man. Mais cela dit, je suis vraiment content d’être de retour dans le MCU et de voir l’équipe se reconstituer parce que j’ai l’impression que c’est la place du personnage.

Bonne nouvelle pour les fans, il a en revanche appris de ses erreurs. Habitué des gaffes et des spoilers, il a expliqué qu’il savait « comment ne plus spoiler un film ».