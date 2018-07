Tommy Hilfiger veut fidéliser ses clients avec sa nouvelle gamme de vêtements connectés

La marque de mode Tommy Hilfiger a annoncé hier le lancement d’une nouvelle ligne de vêtements pour hommes et femmes, Tommy Jeans « Xplore », dotée d’une technologie de puces intelligentes.

Contrairement au projet Jacquard de Google et à son partenariat avec Levi’s, l’objectif n’est pas d’offrir l’accès aux appels, messages et commandes musicales lorsque vous ne pouvez pas accéder à votre téléphone. Au lieu de cela, les vêtements intelligents de Hilfiger visent à récompenser leurs clients avec des points quand ils les portent.

La ligne comprend tous les produits vestimentaires de Tommy Hilfiger hormis les chaussures. En téléchargeant l’application Xplore sur iOS, vous pourrez jumeler, via Bluetooth, votre téléphone à vos vêtements. Une fois le jumelage effectué, l’idée est de mettre en concurrence les clients dans les défis de l’application pour gagner des points. Le barème de points s’établit en fonction de la fréquence à laquelle sont portés les vêtements de la marque. Autre critère pour engranger un maximum de points, à l’image de Pokemon GO, se promener avec ses vêtements et trouver grâce à la géolocalisation des logos de la marque Tommy Hilfiger.

Les points peuvent être traduits en récompenses, que ce soit des cartes-cadeaux, des goodies et des pièces de la marque Tommy.

Une fonctionnalité à l’intérêt discutable

Mais au-delà de cela, les vêtements « intelligents » de Tommy n’ont pas beaucoup de sens pour qui que ce soit. Malgré l’utilisation de la technologie connectée, comme l’étiquette intelligente à faible consommation d’énergie Bluetooth d’Awear Solutions, l’entreprise n’a pas vraiment innové ici. Au mieux, il s’agit d’un programme de fidélisation qui exige que les clients dépensent trop pour s’inscrire.

De plus, la cible est vraiment très, voire trop précise pour que cette campagne de marketing parle à un public large. Qui serait capable de s’offrir bon nombre de vêtements Tommy Xplore avec pour seul objectif de recevoir un ou deux produits ? Il faut soit être fan absolu de la marque, soit avoir beaucoup d’argent à dépenser.

Même l’entreprise semble être consciente de l’attrait de niche de la ligne, disant dans son annonce officielle que son objectif est de créer une « micro-communauté d’ambassadeurs de marque ».

Cependant, la marque n’est pas étrangère à l’expérimentation de nouvelles idées et technologies et certains de ses projets antérieurs ont été moins tirés par les cheveux. On se souvient notamment de leur expérimentation sur l’intelligence artificielle pour prévoir les tendances du design, ses montres intelligentes ou les vêtements adaptables pour les personnes handicapées.

