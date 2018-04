TooLatergram, la campagne choc de WWF pour sauver la nature

Afin de sensibiliser les internautes sur les ravages de la pollution, WWF a demandé à des influenceurs sur Instagram de publier des photos d’anciens endroits paradisiaques aujourd’hui complètement pollués.

Pour cette opération de sensibilisation intitulée #TooLatergram, WWF s’est associée à l’agence publicitaire TBWA. Et la publication de photos d’endroits encore magnifiques il y a quelques années et aujourd’hui totalement ravagés par les effets de la pollution a de quoi choquer.

Lutte contre la disparition des paysages naturels

#TooLatergram a pour but d’alerter sur les gestes des hommes qui sont dangereux pour la nature. L’ONG a posté une vidéo qui montre deux séries d’images différentes. Les premières, qui ont été retouchées, représentent des lieux absolument magnifiques. Quant aux secondes, elles montrent la situation réelle et actuelle de ces mêmes endroits. Dans ce court-métrage, 9 endroits paradisiaques ont été mis en avant : Guyane, Grande barrière de corail, Mont Blanc, Californie, Île Henderson, Brésil, Nord Svalbard, Yang Tsé Kiang et Sumatra. Chacun présente des problèmes environnementaux comme la pollution des eaux, la déforestation, le réchauffement climatique, l’acidification des océans, etc.

Des endroits qui n’existent plus

Les photographies qui illustrent la modification de l’environnement ont été diffusées sur Instagram, notamment car il s’agit du réseau social le plus utilisé pour la diffusion des clichés de voyages. De plus, la campagne étant 100% visuelle, il s’agissait du réseau le plus approprié.

En publiant les photos retouchées, WWF avait pour objectif de susciter des réactions sur le compte des instagrameurs par rapport à la beauté des emplacements. Les clichés « réels » ont été dévoilés dans un second temps accompagnés du message « Malheureusement, aujourd’hui, cet endroit ne ressemble plus à ça : #TooLatergram. Mais sauvons les endroits qui peuvent encore l’être ».

À la fin de la campagne, les deux clichés avant/après ont été regroupés dans une vidéo pour prolonger la durée de diffusion.

WWF est considérée comme la première organisation mondiale œuvrant pour la protection de la nature et la préservation du patrimoine naturel de 35 écorégions maritimes et terrestres. L’ONG est aussi présente pour limiter la dégradation de l’environnement et proposer des solutions alternatives afin que les humains vivent en harmonie avec la nature.