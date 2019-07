Une série Jack Reacher bientôt sur Amazon Prime Video ?

Un Jack Reacher sans Tom Cruise chez Amazon

Le groupe Amazon n’en finit plus de signer de prestigieux partenariats pour concurrencer Netflix, mais aussi les futures plateformes de streaming en approche, avec notamment Disney+ en fin d’année, mais aussi HBO Max en 2020. Dernière recrue en date pour Amazon, un certain Jack Reacher, qui aura droit à une série dédiée, en exclusivité sur Prime Video.

En effet, selon le magazine Deadline, Amazon Studios vient d’acquérir les droits concernant la licence Jack Reacher. Un nom qui évoque forcément quelques souvenirs pour certains, puisque ce dernier avait déjà fait l’objet d’un film au cinéma en 2012, avec un certain Tom Cruise, avec même une suite en 2016. Rappelons que Jack Reacher est le protagoniste d’une série de livres écrits par le britannique Lee Child.

En ce qui concerne la série à venir sur Amazon, cette dernière sera supervisée par Nick Santora, à l’origine de la série Scorpion, qui a connu 4 saisons. A l’heure actuelle, très peu d’infos ont filtrées, si ce n’est que Tom Cruise ne sera pas de la partie, contrairement à Christopher McQuarrie, le réalisateur du premier film, qui prendra ici le rôle de producteur exécutif. Amazon promet de rester fidèle aux différents romans publiés jusqu’ici, ce qui augure une certaine longévité pour cette série Jack Reacher, si le succès est au rendez-vous.

Evidemment, aucune date de sortie, ni même aucun casting n’ont été annoncés pour le moment. Du côté de chez Amazon, on prépare également une série événement basé sur une autre série de livres à succès : le Seigneur des Anneaux. Ce n’est pas tout, puisqu’en plus d’une série, Amazon prépare également un jeu vidéo inspiré de l’univers de Tolkien. A l’heure actuelle, on sait uniquement que ce jeu sera un MMO qui pourrait rappeler des titres comme World of Warcraft ou bien Everquest. Celui-ci sera disponible sur PC et sur console.