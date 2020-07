L’autocomplétion est certainement l’une des meilleures fonctionnalités des navigateurs modernes. Lorsque vous vous connectez à un site que vous visitez régulièrement, et qu’un mot de passe est déjà sauvegardé pour ce site, les navigateurs comme Google Chrome vous proposent de remplir automatiquement les champs pour le longin et le mot de passe avec les informations qui ont été enregistrées. Cela vous évite de saisir ces informations, ce qui vous permet d’accéder plus rapidement au contenu que vous recherchez.

Google chercherait à améliorer ce mécanisme sur Google Chrome, à en croire un article récemment publié par nos confrères de 9to5Google. Ceux-ci ont repéré une nouvelle fonctionnalité appelée « Touch to fill » que Google serait en train de tester en beta pour la version Android de son navigateur.

Une nouvelle interface pour un accès plus rapide ?

En substance, lorsque l’utilisateur va sur la page de connexion d’un site web, et qu’il touche le champ pour saisir le mot de passe ou l’identifiant, une nouvelle fenêtre apparaît et propose d’utiliser des couples login / mots de passe qui ont déjà été enregistrés.

« Ajoute une feuille Touch To Fill à l’accessoire clavier qui s’affichera à la place du clavier lorsqu’un mot de passe peut être rempli », lit-on également dans une description de cette nouvelle fonctionnalité par Google.

On notera que Google propose déjà ce type d’assistance sur Chrome via le clavier virtuel. Il s’agit donc surtout d’une nouvelle interface. Cependant, ce changement pourrait être plus pratique, grâce à une nouvelle interface plus ergonomique. Et si Google a décidé de tester celle-ci en beta, c’est probablement parce qu’il a l’intention d’implémenter la nouvelle fonctionnalité sur une version ultérieure de son navigateur (à condition d’avoir de bons retours lors des tests ?).

D’ailleurs, si vous n’êtes pas sur une version beta de Chrome pour Android, vous pouvez quand même activer cette nouvelle fonctionnalité en allant à l’adresse chrome://flags, puis de rechercher « touch to fill » sur l’onglet qui apparaît. Normalement, dans les résultats de cette recherche, vous devriez voir apparaitre la nouvelle fonctionnalité « Touch to fill », et être en mesure d’activer celle-ci.

Sinon, récemment, nous avons aussi évoqué une fonctionnalité testée par Chrome qui devrait faciliter les paiements grâce à une identification via les capteurs biométriques.