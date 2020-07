Voici comment Google Chrome va faciliter les paiements en ligne

Si vous faites souvent des achats en ligne, Google Chrome pourrait devenir encore plus pratique pour vous. Actuellement, le navigateur de Google vous aide déjà à remplir facilement des formulaires, en remplissant les champs avec des informations préenregistrées sur votre compte. Mais Google veut également vous aider à payer plus vite. Sur Windows, lorsque vous allez dans les paramètres « Modes de paiement », vous pouvez déjà activer une intégration avec Windows Hello (le système d’identification de l’OS de Microsoft), pour que vous puissiez par exemple utiliser le scanner d’empreintes digitales de votre ordinateur pour valider un paiement plus vite.

Et sur Android, Google veut proposer quelque chose de similaire. Comme le rapporte Android Police, sur la version Android de Chrome, Google est en train de tester une nouvelle fonctionnalité qui permettra à l’utilisateur de valider un paiement en ligne plus vite à l’aide du moyen qu’il utilise pour déverrouiller son smartphone.

Faciliter la validation des paiements en ligne sur Chrome pour Android

Actuellement, cette fonctionnalité est cachée, n’est pas encore tout à fait opérationnelle, et doit être activée dans les « flags » (une page pour activer les fonctionnalités expérimentales) du navigateur. Mais la description de ce test nous donne une idée précise du fonctionnement : « Une fois la fonctionnalité activée, les utilisateurs auront la possibilité d’utiliser une authentification sur plate-forme (si disponible) pour vérifier la propriété de la carte lors de la récupération des cartes de crédit de Google Payments. »

En d’autres termes, comme l’idée est de faciliter la vie de l’utilisateur lorsqu’il fait des paiements en ligne, de la même manière que les remplissages automatiques de formulaires, mais avec une vérification via les moyens d’authentification d’Android. Mais bien entendu, il n’est pas certain que tout le monde utilisera cette fonctionnalité, étant donné le caractère hautement sensible des informations de paiement.

En tout cas, on remarque que les géants d’internet s’intéressent de plus en plus aux services de paiement. Actuellement, Google propose déjà Google Pay, et nous savons que la firme souhaite aussi lacer une carte bancaire comparable à l’Apple Card qui est proposé par Apple et la banque Goldman Sachs.