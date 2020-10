TousAntiCovid : l’application est désormais disponible sur iOS et Android

Cette fois c’est fait. TousAntiCovid, l’application qui remplace StopCovid, est disponible depuis aujourd’hui sur iOS et Android. Comme sur l’ancienne mouture, l’objectif est toujours de vous prévenir lorsque vous vous êtes trouvés à proximité d’une personne testée positive au coronavirus. Une fois alerté, des consignes vous sont données afin de s’assurer que vous soyez testé et pris en charge le plus rapidement possible. Pour cela, l’app fonctionne toujours en utilisant la technologie Bluetooth.

StopCovid n’avait pas réussi à décoller

TousAntiCovid intègre par ailleurs des nouveautés avec notamment un accès facilité à l’attestation dérogatoire de déplacement pour les personnes qui se trouvent dans les zones concernées par le couvre-feu. Des informations locales sont aussi fournies sur la diffusion de la maladie dans sa ville, dans son département, ou dans sa région. Il suffit pour cela d’entrer son code postal.

Une carte des laboratoires se situant à proximité ainsi que les temps d’attente est également accessible. Comme le précisent nos confrères de l’Express, l’ensemble de ces outils n’est pas intégré directement sur l’app mais renvoient vers les sites officiels du gouvernement.

L’idée de QR codes qui étaient jusque là annoncés afin de permettre de remplir plus rapidement ses coordonnées de rappel dans les bars et les restaurants ne figure finalement pas dans TousAntiCovid. Cela pourrait toutefois être le cas dans les semaines à venir, comme le relève BFM Tech.

Enfin, l’application n’est toujours pas interopérable avec les autres outils de contacts tracing de nos voisins européens. Il faut donc prévoir l’installation d’une nouvelle app lorsque l’on se déplace à l’étranger.

Pour rappel, StopCovid n’a pas obtenu les résultats escomptés par le gouvernement. Elle a été téléchargée 2,6 millions de fois, soit beaucoup moins que les 16 et 20 millions des dispositifs britanniques et allemands.