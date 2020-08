Tout avait pourtant bien commencé pour cette Tesla Model 3…

Le pilote de rallye Sebastien Loeb se l’était approprié en 2013, avant de donner sa place à Romain Dumas au volant de sa Volkswagen I.D.R électrique. L’ascension de Pikes Peak, une montagne du Colorado culminant à plus de 4 300 mètres, est devenue une référence dans le sport automobile et les prouesses de pilotage depuis un certain Ari Vatanen. Son contre-la-montre a enchaîné les records ces dernières années, notamment grâce à l’arrivée de voitures électriques surpuissantes et bien plus à l’aise dans la relance des 156 virages du tracé.

Pour 2020, malgré la crise sanitaire, l’édition de l’International Hill Climb de Pikes Peak a bien eu lieu. Dans l’air de son temps, trois Tesla Model 3 étaient inscrites pour s’attaquer au géant, qui a vu passer plus d’un centenaire d’automobile depuis la naissance de la route (aux passages tout-terrain) en 1915. Malheureusement pour elles, déjà deux sont sorties de piste, avant même leur passage chronométré qui aura lieu dimanche.

La bosse de trop

Pour concourir, la Model 3 pilotée par l’expert consultant de Tesla Randy Pobst a été dénuée de tous ses équipements dans l’habitacle, pour perdre un maximum de poids. Plus rien ne ressemble vraiment au modèle de série de la Tesla Model 3, mis à part que l’écran central – indispensable – est toujours à sa place malgré le chaos environnant.

Bien plus légère que ce qu’elle représente en sortie de concession, la Model 3 n’a pas supporté une bosse située sur le début de la partie supérieure du tracé. Son pilote explique être arrivé trop vite, faisant décoller la voiture qui est partie s’encastrer dans un tas de pierres surélevé, sans causer de gros problème à son équipage par chance. Un accident spectaculaire, qui aurait pu conduire au pire sur le tracé de Pikes Peak où certains virages laissent place au vide à qui oserait s’aventurer sans retenue.

Le crash de la Tesla Model 3 en vidéo

Sur YouTube, les photos du crash de la Tesla Model 3 se sont très rapidement faites compléter par une vidéo à la GoPro, qui était installée dans l’habitacle de la voiture. L’occasion de voir le dépouillement complet de la voiture dans son habitacle, et la violence du choc.

Une seconde chance à Pikes Peak

Une seconde course contre-la-montre commence pour cette Tesla Model 3 au crash spectaculaire mercredi 26 août. Randy Pobst veut prendre le volant, dimanche prochain, lors de la vraie course. Pour cela, il faudra encore réparer les nombreux défauts qu’a subis la voiture lors de sa sortie de route.

Selon nos confrères d’Electrek, la première évaluation aurait confirmé des défauts sur les amortisseurs, des roues pliées, la partie arrière du châssis également déformée, des freins arrières arrachés, et un moteur arrière lui aussi dans un sale état.

Il reste encore trois jours aux équipes pour se mettre au travail. Espérons que dimanche, la légèreté de la Tesla ne lui fasse pas de nouveau défaut.