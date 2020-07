Même 3 ans après, la Tesla Model 3 vaut toujours 90% de son prix

D’après une étude d’iSeeCars, un moteur de recherche spécialisé dans les voitures d’occasion, la flotte de voitures électriques Tesla est la moins touchée par la dévaluation des prix au fil du temps. Les trois modèles sont dans l’ensemble moins dévalués que le reste du marché des voitures électriques. Les Model S et Model X perdent respectivement 36 et 33 % de leur valeur, tandis que la Model 3 conserve 90 % de sa valeur, même trois ans après l’achat du véhicule.

En moyenne, iSeeCars a évalué qu’une voiture électrique perdait 52,9 % de sa valeur en 3 ans. C’est 14 % de plus que pour une voiture thermique. Parmi les modèles perdant le plus de valeur, la BMW i3 et la Nissan Leaf dépassent les 60 %. Le modèle allemand passe de 32 750 $ à 21 432 $ en moyenne à la revente. Quand celui du constructeur japonais passe de 20 000 $ à 13 200 $ en 3 ans.

Des voitures très vites dépassées

Pourquoi les voitures électriques sont-elles aussi touchées par la dévaluation des prix ? La première piste d’explication passe par les bonus gouvernementaux, proposés dans de nombreux pays à l’achat d’un véhicule électrique. Ces bonus ne sont pas disponibles à la revente, ce qui fait que le prix chute forcément. L’autre principal problème des modèles électriques est leur obsolescence. Le marché des voitures électriques est en pleine expansion, et son évolution ultra rapide rend certains modèles complètement obsolètes en quelques années, en particulier au sujet de leur batterie.

Tesla, l’exception qui confirme la règle

De par ses mises à jour, Tesla évite ce problème, en permettant notamment à ses plus anciens clients de bénéficier des dernières nouveautés sur leur voiture directement depuis des mises à jour logiciel. La marque cultive une image très orientée tech, qui a de quoi lui garantir une image assez prestigieuse. Une Tesla coûte cher, aussi bien neuve que d’occasion. Le prix des modèles évolue peu dans le temps et le marché de l’occasion s’est stabilisé sur des bases très hautes.

Avec une gamme restreinte, la marque d’Elon Musk peut s’assurer d’apporter les dernières nouveautés à sa gamme. Par son image et ses technologies, la Model 3 séduit toujours autant et a d’ailleurs été la voiture électrique la plus vendue de 2019.