Treadstone, le spin-off de Jason Bourne se dévoile en vidéo

A l’heure où tous les programmes se déclinent et se re-déclinent encore et encore en spin-off, il était presque logique que Jason Bourne y ait le droit. A défaut de pouvoir mettre la main sur Arya and The Hound, et pour oublier le film Han Solo, l’univers de Jason Bourne, qui a participé à la gloire de Matt Damon se lance sur petit écran. Découvrez Treadstone.

La série va donc être lancée de l’autre côté de l’Atlantique par USA Network. Elle a été développée par Tim Kring et se base sans surprise sur l’univers cinématographique imaginé par les livres de Robert Ludlum et le monde incarné au cinéma par Jason Bourne.

Pour ceux qui auraient vécu dans une cave quand les films sont sortis, l’histoire d’origine est celle d’un tueur surentraîné de la CIA amnésique qui se met à la recherche de ses origines. Il découvre alors l’organisation Treadstone, une structure qui se dédie à former les assassins les plus meurtriers.

Ce spin-off devrait permettre de comprendre les origines de l’organisation Treadstone tout en plongeant l’organisation au cœur d’une situation complexe. Les agents sont réveillés un peu partout sur la planète et passent à l’action. Mais que s’est-il donc passé pour ça ? Le trailer qui a été dévoilé permet notamment de voir qu’on aura le droit à une bonne dose d’action.

Le casting de cette première saison met notamment à l’affiche Jeremy Irvine, Tracy Ifeachor, Omar Metwally, Brian J. Smith, Hyo Joo Han, Gabrielle Scharnitzky, Emilia Schüle et Michelle Forbes. Le lancement est prévu pour octobre mais on ignore encore la date exacte.

A noter que l’on a aussi eu le droit au mois de juillet dernier à un petit teaser sur les réseaux sociaux.

The next generation of assassins has been activated. From the world of Jason Bourne comes the series #Treadstone, this fall on @USA_Network. pic.twitter.com/KsPRMHcuyN

— Treadstone (@treadstone) July 22, 2019