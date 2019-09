Trou dans l’ISS, on ne saura pas ce qui s’est passé

Vous vous en souvenez peut-être. Le 29 août 2018, une fuite d’oxygène est repérée sur le vaisseau Soyoux qui est amarré à l’ISS. Un trou de seulement quelques millimètres que les cosmonautes réparent alors en urgence. Si dans un premier temps, c’est la théorie de l’accident qui est mise en avant, la Russie crie ensuite au sabotage et lance une enquête. Un an après, il semble que cette affaire soit destinée à ne jamais être expliquée publiquement.

L’ISS, un territoire neutre ?

En effet, Dmitri Rogozin, un an après a révélé que la Russie savait ce qu’il s’était passé mais ne s’en expliquerait pas publiquement.

Cela s’est déroulé dans les quartiers d’équipage [du Soyuz MS-09] … On a prélevé des échantillons. Ce qui est arrivé est clair pour nous, mais nous n’allons rien vous dire. Il doit y avoir des secrets entre nous.

Si le Kremlin n’a pas réagi publiquement à cette annonce, du côté de la NASA on hausse clairement le sourcil et surtout on veut savoir ce qu’il s’est passé. Jim Bridfenstine, l’administrateur, explique vouloir parler très vite avec lui, considérant « inacceptable qu’il y a des trous dans la station spatiale internationale ». Si on ne peut être que d’accord avec lui, cette affaire est aussi un rappel que la collaboration spatiale, autour de l’ISS n’est sans doute que temporaire. Les intérêts des gouvernements et des entreprises sont désormais trop importants dans ce secteur pour qu’il en aille autrement.

Pour rappel, il y a seulement quelques jours, l’agence spatiale russe annonçait que ses cosmonautes allaient désormais être armés pour se rendre dans l’espace. Si l’objectif est bien entendu de se protéger des animaux sauvages qui sont à proximité du pas de tir, ce n’est pas le genre de comportement qui prône vraiment la collaboration spatiale.