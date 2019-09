Les cosmonautes russes seront bientôt armés (pour se protéger)

L’espace est censé être une zone neutre, même si les entreprises et pays actifs dans ce domaine n’hésitent pas à parler de « conquête » spatiale. La tendance est plutôt à la coopération entre les différents acteurs qui n’hésitent pas à mutualiser leurs efforts. Alors l’annonce que la Russie allait armer ses cosmonautes a quelque peu surpris. Pourquoi une telle décision ? Les choses sont un peu plus compliquées que les titres tapageurs.

Armer les cosmonautes face à la nature

C’est le chef de l’Agence spatiale russe, Dmitri Rogozine qui a récemment annoncé la nouvelle. Les cosmonautes russes vont désormais être armés.

Mais ce nouvel équipement ne concerne pas vraiment un éventuel danger là-haut dans les étoiles (même si cela peut toujours servir). Non, l’objectif est que les cosmonautes puissent se protéger s’ils atterrissent sur Terre dans une zone dangereuse, face aux animaux sauvages. Derrière ce choix se trouve aussi la localisation du nouveau cosmodrome russe situé dans l’extrême-orient. Une zone peu peuplée, boisée et pas forcément hospitalière.

L’arme utilisée est pour l’instant en phase de test et ne sera pas fournie aux cosmonautes avant au moins « un an et demi« . Ce projet aurait toutefois quelques relents d’URSS puisque l’arme sera une réplique modernisée du pistolet à trois canons, utilisé pendant l’époque soviétique. Une arme qui avait disparu depuis 2007, après avoir été intégrée dans les années 80. Cette nouvelle version permettra tout à la fois de se défendre mais aussi de signaler sa position.

Le cosmonaute russe Oleg Kononenkov, le responsable de l’équipage de la Station Spatiale Internationale (ISS), a aussi signalé qu’un couteau pourrait être au rendez-vous afin de fabriquer, au besoin, un abri.

À noter qu’il y a quelques semaines, on a assisté à ce qui aurait été le premier délit commis depuis la Station Spatiale Internationale. Il va donc peut-être falloir réfléchir à une police spatiale…