Le jeu a disparu. Dimanche 20 octobre au soir, le programme en ligne Fortnite a mis fin à son « premier chapitre », ayant connu 10 saisons depuis son lancement, le 21 juillet 2017. Un triste événement pour les millions de fans incontestés de ce véritable battle royal, qui ont été pris de court par Epic Games, le développeur et éditeur. Sous différents canaux – l’entreprise a diffusé une matérialisation plutôt spectaculaire de la fin du jeu, en diffusant en direct l’animation d’un trou noir.

Les jours sont passés, avant que Fortnite revienne, sous de nouvelles cartes, de nouveaux skins et de nouveaux véhicules, dans le cadre de la première saison du « Chapitre 2 ». Un coût de communication très victorieux pour Epic Games. L’heure des comptes à sonner, et la transition entre les deux chapitres du jeu semble avoir été suivie en masse.

Sur Twitch et Twitter, Fortnite inscrits des records

L’événement du trou noir de Fortnite a effectivement battu les records de visionnage, que ce soit sur Twitch et Twitter. Deux canaux plutôt différents dans leur usage respectifs, mais où les gamers ont l’habitude de se retrouver pour communiquer avec la communauté.

Les chiffres sont assez impressionnants, alors que les longues heures de direct n’auront pas donné l’occasion aux fans de pouvoir en savoir plus sur la suite du jeu vidéo. En s’entretenant avec The Verge, Epic Games a recensé 1,7 millions de personnes, suivant la diffusion du direct sur le compte officiel de Fortnite, où sur des flux de créateurs populaires.

Un record tout de même petit, face aux 50,7 millions de minutes de visionnage et 42,8 millions de visionnements sur Twitter, positionnant le live comme « l’événement lié aux jeux vidéo le plus regardé de tous les temps ».

Jusqu’à 7 millions de visionnages en simultané

Les records sont impressionnants, mais il serait malheureux d’écarter la diffusion en direct également présente sur Youtube. Il faut dire que la plateforme, leader dans la vidéo en streaming, a également permis à Epic Games de rassembler davantage de visionnages encore. Malheureusement, l’événement n’a pas été laissé en ligne pas la suite, et Youtube n’a jamais révélé le nombre total d’internautes ayant cliqué sur le direct.

On pourra néanmoins garantir que le pic atteint était de 4,3 millions de personnes en simultané. En additionnant les différents canaux de diffusion – et sans compter la diffusion également disponible sur le jeu vidéo en lui-même – on arrive au nombre de 7 millions. Impressionnant.

Désormais, Epic Games espère que ce coup de communication sera suffisant pour relancer l’intérêt de ses joueurs. L’actualité du jeu vidéo en ligne n’est effectivement pas tout rose, et cet événement, aussi réussi soit-il, cache une information plus délicate au sujet de Fortnite. En septembre dernier, le chiffre d’affaires a baissé de 43 %, par rapport au mois précédent. Une chute qui aura fait passer le jeu de la première place du classement des programmes sur console, à la septième place. De quoi tourner la page, et ouvrir le chapitre 2.