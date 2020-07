True Story sur Amazon Prime Video, on en pense quoi ?

True Story a fait son arrivée sur Amazon Prime Video le 26 juin après que plusieurs Youtubeurs aient partagé le teaser de la série sur leurs réseaux sociaux respectifs. Cette fois-ci, ce sont McFly et Carlito, Natoo, Ludovik, Cyprien et Norman qui goutent aux joies de la collaboration avec une plateforme de streaming, après que certains d’entre eux en aient déjà fait l’expérience avec Netflix. On peut aussi apercevoir d’autre figure de YouTube au second plan, à l’exemple de John Rachid.

La série prend le format d’un talk-show dans lequel un duo de Youtubeurs interroge une ou deux personnalités françaises. Sur les six épisodes d’une vingtaine de minutes qui composent la première saison, on retrouve ainsi Jonathan Cohen, Antoine De Caunes et José Garcia, Géraldine et Olivier Nakache, Julie Gayet, Zahia Dehar et Fianso.

Un format attractif et quelques faiblesses

Le concept de ce format inédit se veut simple et accessible, car l’objectif est bel et bien de raconter la vérité, rien que la vérité… Et toute la vérité. Chaque personnalité se doit de raconter une anecdote marquante qu’il a connue au cours de sa vie. Antoine De Caunes et José Garcia racontent alors comment ils ont pourri le numéro de téléphone de l’autre tandis que Julie Gayet évoque son tournage dans un film de genre quelques jours à peine après son accouchement.

Les Youtubeurs endossent un rôle relativement nouveau, soit celui de présentateur et d’ intervieweur, une position que certains connaissent déjà bien. C’est le cas de Cyprien, puisque le créateur de contenus est à l’origine de l’émission 301 vues —un titre choisi en référence au fait que le compteur de vues des vidéos YouTube se bloque à 301 vues pendant une journée.

Ce n’est peut-être pas le rôle des Youtubeurs en lui-même qui change, mais le contexte et son environnement. On retrouve un décor futuriste rempli par quelques fauteuils rouges imposants installés au centre de la pièce. Et plutôt que de tenter d’entretenir un dialogue, les créateurs de contenus sont en retrait afin de laisser la place aux personnalités, et plus : aux histoires. Car les stars, ce ne sont pas les créateurs de contenus ni les invités, mais les anecdotes qui sont mises en avant dans chacun des épisodes.

C’est d’ailleurs certainement l’une des faiblesses de cette création originale signée Amazon Prime Video. Si les récits sont tous à la hauteur de la promesse – celle de la vérité, les créateurs de contenu perdent un peu de ce qui fait leur attrait. On est loin des formats traditionnels de YouTube, plutôt basés sur la mise en avant des personnalités de chacun et cette effusion feat and fun parfois critiquée. Les Youtubeurs oublient ces traits de caractère, ces dialogues dans lesquels ils se coupent la parole au profit de ce concept. Parfois un peu trop lisse, donc. Difficile d’imaginer Natoo, seule femme présente pour les entretiens, effacer une personnalité excentrique pour se transformer en présentatrice traditionnelle aux côtés de Ludovik. L’improvisation, même relative, qu’on retrouve sur YouTube, laisse alors la place à ce format dans lesquels les Youtubeurs endossent leur nouveau rôle, plus strict et plus carré.

L’autre aspect qui fait ce concept est la mise en scène des histoires racontées par les invités. Plutôt que de rester sur un talkshow traditionnel, les créateurs de la série True Story ont fait le choix de faire renaître ces vérités en images façon fiction. Si l’idée est bonne, la réalisation l’est un peu moins. Cette dernière se veut drôle, décalée, voir un peu acerbe, au risque parfois de tomber un peu dans le pathos. Il y a là des excès de temps en temps, comme si le curseur du rire n’avait pas été placé exactement au ben endroit. Pourtant, les Youtubeurs, les acteurs sont assez bien dans leur rôle et les mises en scène collent aux récits des invités.

Le point fort de True Story réside finalement dans son essence même, c’est-à-dire les histoires racontées. Toutes sont intéressantes, certaines surprennent et d’autres font rire. Il ne manque plus qu’à replacer un peu ce curseur, peut-être à laisser un peu plus de Youtubeurs pour qu’ils puissent retrouver cette aisance tout en mettant en avant leurs invités.

En fait, cette série réalisée par Amazon Prime Video est un pont entre la télévision et YouTube, deux formats qui se sont longtemps opposés. On se rappelle les quelques Youtubeurs qui ont osé les plateaux de télévision pour qu’on leur demande combien ils gagnent. Mais peu à peu, on se demande si cette frontière ne s’efface pas —grâce à l’arrivée des plateformes de streaming comme Netflix et Amazon Prime Video qui constituent ce fameux pont. Il s’agit là d’éviter la télévision, tout en faisant des formats issus de ce canal et d’inviter des personnes qui y sont plus habitués.

Il y a quelques mois, des Youtubeurs français participaient à la série originale de Netflix Jusqu’à l’aube. Dans celle-ci, Natoo, Jhon Rachid ou encore Lola Dubini ainsi que des humoristes Bérengère Kriev et Thomas VDB se retrouvaient dans une maison hantée. Si elle souffre de quelques faiblesses, la série True Story se veut quand même plus aboutie que la création réalisée par Netflix en début d’année. En bref, si vous avez deux heures devant vous, vous ne devriez pas vous ennuyer malgré certains petits manquements qui peuvent s’oublier au visionnage. Ceux-ci seront d’ailleurs potentiellement corrigés si la série a droit à une deuxième saison.